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โทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นห่อหุ้ม เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,074.45
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,882.25
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.07
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,341.05
+0.07%
+0.00%
+0.67%
$ 8.73B
$ 2.52M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,088.42
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
6
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,077.32
+0.06%
0.00%
+0.59%
$ 6.99B
$ 1.18M
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,010
-0.07%
0.00%
-1.44%
$ 6.14B
$ 103.48M
8
WETH
WETH
WETH
$ 1,885.07
+0.08%
+0.00%
+0.61%
$ 4.19B
$ 123.28M
9
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09514
+0.12%
-3.40%
-1.81%
$ 3.70B
$ 3.50M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
11
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331304
-0.14%
0.00%
-0.03%
$ 1.38B
$ 12.90M
12
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 604.9
-0.03%
-0.00%
+1.14%
$ 1.07B
$ 4.41M
13
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.16
+0.04%
-0.00%
-1.43%
$ 968.57M
$ 185.49M
14
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,904.27%
$ 858.46M
$ 172.53
15
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.55685
-0.08%
-0.01%
+0.42%
$ 556.89M
$ 45.77K
16
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,096
-0.03%
+0.00%
-1.46%
$ 464.50M
$ 327.78K
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,144.54
+0.06%
+0.00%
+0.66%
$ 353.92M
$ 2.41M
18
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,074
0.00%
0.00%
-1.69%
$ 341.41M
$ 315.54
19
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 57.65
-0.09%
+0.01%
+4.46%
$ 337.97M
$ 26.99M
20
GTETH
GTETH
GTETH
$ 1,884.39
+0.05%
+0.00%
+0.57%
$ 336.43M
$ 62.13K
21
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00592582
+0.03%
-0.00%
-2.01%
$ 274.47M
$ 430.58K
22
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004783
-0.06%
-1.90%
-3.77%
$ 264.71M
$ 1.94B
23
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63,324
-0.08%
+0.00%
-1.42%
$ 219.20M
$ 72.89K
24
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 62,996
-0.07%
0.00%
-1.50%
$ 182.69M
$ 11.99K
25
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 0.994088
0.00%
--
-0.59%
$ 170.75M
$ 264.64
26
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 128.34M
$ 356.63K
27
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.33
-0.16%
-0.02%
-1.40%
$ 125.94M
$ 21.16M
28
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 0.999377
+0.07%
-0.00%
-1.83%
$ 114.28M
$ 199.14K
29
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0.00866289
-0.57%
+0.00%
-3.35%
$ 87.04M
$ 13.31K
30
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.013E-5
0.00%
-3.10%
-4.16%
$ 87.03M
--
31
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
32
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 63,039
-0.22%
0.00%
-1.44%
$ 62.03M
$ 27.84K
33
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.08M
--
34
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 0.999287
+0.11%
-0.00%
-1.74%
$ 49.96M
$ 20.04K
35
$ 0.03566
0.00%
+0.14%
-2.44%
$ 42.62M
$ 15.15K
36
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.69M
$ 5.45
37
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076066
-0.25%
-0.00%
-2.17%
$ 36.02M
$ 1.52M
38
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,011.09
+0.09%
+0.02%
+0.19%
$ 35.61M
$ 33.48
39
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,243.76
0.00%
--
-1.48%
$ 33.98M
$ 21.83
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.61
0.00%
-0.01%
+0.63%
$ 30.84M
$ 2.88M
41
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004875
-0.22%
-1.61%
-2.39%
$ 27.30M
$ 12.08M
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04767914
+0.56%
-0.00%
+1.03%
$ 27.18M
$ 223.52K
43
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00656867
-2.04%
-0.01%
-2.83%
$ 24.38M
$ 8.19K
44
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 195.87
+0.04%
-0.00%
-1.79%
$ 22.41M
$ 149.72K
45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 53.6
+0.06%
+0.12%
+3.76%
$ 21.66M
$ 3.32K
46
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 104.73
-0.03%
-0.02%
+10.76%
$ 21.39M
$ 2.22M
47
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,014.46
+0.07%
0.00%
+0.55%
$ 20.22M
$ 20.29K
48
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.201488
-0.10%
+0.01%
-13.46%
$ 19.69M
$ 358.81
49
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075142
+0.06%
-0.00%
-2.50%
$ 19.34M
$ 1.36M
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.009
+0.10%
-0.00%
+0.70%
$ 18.11M
$ 11.70K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 215 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1586.60B
โทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม ที่ติดตามบน MEXC นั้น WBASEDOGE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 215 โทเค็นห่อหุ้ม ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, SOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นห่อหุ้ม คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นห่อหุ้ม ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1586.60B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นห่อหุ้ม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง