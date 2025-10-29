ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Arbitrum wstETH วันนี้ คือ 5,002.16 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAARBWSTETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAARBWSTETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Arbitrum wstETH วันนี้ คือ 5,002.16 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAARBWSTETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAARBWSTETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAARBWSTETH

ข้อมูลราคา WAARBWSTETH

โทเคโนมิกส์ WAARBWSTETH

การคาดการณ์ราคา WAARBWSTETH

Wrapped Aave Arbitrum wstETH ราคา (WAARBWSTETH)

ราคาปัจจุบัน 1 WAARBWSTETH เป็น USD

$5,002.16
$5,002.16
-2.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:20:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4,953.21
$ 4,953.21
ต่ำสุด 24h
$ 5,143.35
$ 5,143.35
สูงสุด 24h

$ 4,953.21
$ 4,953.21

$ 5,143.35
$ 5,143.35

$ 6,078.71
$ 6,078.71

$ 4,345.68
$ 4,345.68

-0.87%

-2.52%

+2.24%

+2.24%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) คือ $5,002.16 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAARBWSTETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4,953.21 และราคาสูงสุด $ 5,143.35 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAARBWSTETH คือ $ 6,078.71 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 4,345.68

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAARBWSTETH มีการเปลี่ยนแปลง -0.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) ข้อมูลการตลาด

$ 1.34M
$ 1.34M

--
--

$ 1.34M
$ 1.34M

267.60
267.60

267.5998645280291
267.5998645280291

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Aave Arbitrum wstETH คือ $ 1.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAARBWSTETH คือ 267.60 โดยมีอุปทานรวมที่ 267.5998645280291 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.34M

ประวัติราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH เป็น USD เท่ากับ $ -129.718845889051
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH เป็น USD เท่ากับ $ +111.7752660640
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH เป็น USD เท่ากับ $ -232.1147302640
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -129.718845889051-2.52%
30 วัน$ +111.7752660640+2.23%
60 วัน$ -232.1147302640-4.64%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH (USD)

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Aave Arbitrum wstETH

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Arbitrum wstETH ตอนนี้!

WAARBWSTETH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAARBWSTETHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

วันนี้ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAARBWSTETH เป็นUSD คือ 5,002.16 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAARBWSTETH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAARBWSTETH เป็น USD คือ $ 5,002.16 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Aave Arbitrum wstETH คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAARBWSTETH คือ $ 1.34M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAARBWSTETH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAARBWSTETH คือ 267.60 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAARBWSTETH คือเท่าใด?
WAARBWSTETH ถึงราคา ATH ที่ 6,078.71 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAARBWSTETH คือเท่าไร?
WAARBWSTETH ถึงราคา ATL ที่ 4,345.68 USD
ปริมาณการเทรดของ WAARBWSTETH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAARBWSTETH คือ -- USD
ปีนี้ WAARBWSTETH จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAARBWSTETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAARBWSTETH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:20:59 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

