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โทเค็น โทเค็น Aave ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็น Aave เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,884.86
+0.11%
+0.00%
+0.43%
$ 4.54B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 86.18
+0.07%
-0.00%
-3.45%
$ 211.09M
$ 998.29
3
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 128.34M
$ 360.97K
4
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,142.47
+0.05%
+0.00%
+0.32%
$ 105.83M
--
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.68M
$ 49.38
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,014.34
+0.09%
0.00%
+0.31%
$ 20.22M
$ 20.29K
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,883.89
+0.05%
+0.00%
+0.34%
$ 12.00M
--
9
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1.15
0.00%
--
-0.86%
$ 6.62M
$ 15.47
10
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 1,883.89
+0.05%
+0.00%
+0.34%
$ 6.43M
--
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1.003
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.12M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1.14
0.00%
0.00%
-0.87%
$ 1.06M
$ 32.67K
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 1.061
+0.09%
+0.01%
-0.09%
$ 679.37K
$ 34.35K
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2,340.62
-0.21%
-0.00%
+0.75%
$ 517.37K
$ 79.28K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0.084112
-0.37%
-0.01%
-8.08%
$ 326.35K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1.17
0.00%
-0.00%
-0.85%
$ 289.65K
$ 48.33K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0.99124
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 215.20K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 1,903.2
+0.07%
+0.00%
-5.33%
$ 156.40K
$ 1.07K
19
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 1,976.81
+0.09%
+0.00%
+0.35%
$ 122.08K
$ 4.46K
20
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1.22
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 106.49K
$ 18.41K
21
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 1.1
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 94.82K
$ 13.22K
22
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 1,955.05
-0.20%
-0.00%
+0.74%
$ 92.05K
$ 79.80K
23
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 1.038
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 87.83K
$ 361.11K
24
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2,196.39
+0.07%
+0.00%
-6.21%
$ 65.60K
$ 915.03
25
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0.10793
0.00%
+0.02%
-0.47%
$ 51.91K
--
26
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1.19
0.00%
+0.06%
0.00%
$ 28.69K
$ 1.71K
27
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2,340.89
+0.13%
-0.00%
+0.12%
$ 26.18K
$ 9.16
28
Wrapped Aave Avalanche USDT
Wrapped Aave Avalanche USDT
WAAVAUSDT
$ 1.002
0.00%
-0.00%
-0.50%
$ 10.13K
$ 273.49

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็น Aave คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็น Aave เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 28 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $5.15B
โทเค็น โทเค็น Aave ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็น Aave ที่ติดตามบน MEXC นั้น WABASEURC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็น Aave กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 28 โทเค็น Aave ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็น Aave ยอดนิยม รวมถึง AWETH, STKAAVE, WAETHUSDT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็น Aave คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็น Aave ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $5.15B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Aave นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง