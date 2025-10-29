Vooz Coin ราคา (VOOZ)
-3.72%
-2.86%
-2.18%
-2.18%
ราคาเรียลไทม์ Vooz Coin (VOOZ) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVOOZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VOOZ คือ $ 0.00131691 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VOOZ มีการเปลี่ยนแปลง -3.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.86% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vooz Coin คือ $ 281.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VOOZ คือ 998.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 998410184.147502 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 281.62K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.86%
|30 วัน
|$ 0
|-37.56%
|60 วัน
|$ 0
|-58.10%
|90 วัน
|$ 0
|--
Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.
This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.
On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.
Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.
