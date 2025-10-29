ราคาปัจจุบัน Vooz Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VOOZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VOOZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Vooz Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VOOZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VOOZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Vooz Coin (VOOZ) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Vooz Coin (VOOZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131691
$ 0.00131691$ 0.00131691

$ 0
$ 0$ 0

-3.72%

-2.86%

-2.18%

-2.18%

ราคาเรียลไทม์ Vooz Coin (VOOZ) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVOOZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VOOZ คือ $ 0.00131691 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VOOZ มีการเปลี่ยนแปลง -3.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.86% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Vooz Coin (VOOZ) ข้อมูลการตลาด

$ 281.62K
$ 281.62K$ 281.62K

--
----

$ 281.62K
$ 281.62K$ 281.62K

998.41M
998.41M 998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502 998,410,184.147502

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vooz Coin คือ $ 281.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VOOZ คือ 998.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 998410184.147502 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 281.62K

ประวัติราคา Vooz Coin (VOOZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vooz Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.86%
30 วัน$ 0-37.56%
60 วัน$ 0-58.10%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Vooz Coin (USD)

Vooz Coin (VOOZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Vooz Coin (VOOZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Vooz Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Vooz Coin ตอนนี้!

VOOZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Vooz Coin (VOOZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Vooz Coin (VOOZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VOOZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vooz Coin (VOOZ)

วันนี้ Vooz Coin (VOOZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VOOZ เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VOOZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VOOZ เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Vooz Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VOOZ คือ $ 281.62K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VOOZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VOOZ คือ 998.41M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VOOZ คือเท่าใด?
VOOZ ถึงราคา ATH ที่ 0.00131691 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VOOZ คือเท่าไร?
VOOZ ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VOOZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VOOZ คือ -- USD
ปีนี้ VOOZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
VOOZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VOOZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
