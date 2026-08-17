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ราคาปัจจุบัน RIF US Dollar วันนี้ คือ 0.996824 USD มูลค่าตลาด USDRIF เท่ากับ 2,256,369 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDRIF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RIF US Dollar วันนี้ คือ 0.996824 USD มูลค่าตลาด USDRIF เท่ากับ 2,256,369 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDRIF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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RIF US Dollar ราคา (USDRIF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDRIF เป็น USD

$0.996824
$0.996824$0.996824
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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RIF US Dollar (USDRIF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:29:48 (UTC+8)

ราคา RIF US Dollar วันนี้

ราคาปัจจุบัน RIF US Dollar (USDRIF) วันนี้ $ 0.996824, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDRIF เป็น USD คือ $ 0.996824 ต่อ USDRIF.

RIF US Dollar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,256,369 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.26M USDRIF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDRIF เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.795992

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDRIF เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.75K.

RIF US Dollar (USDRIF) ข้อมูลการตลาด

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 3.75K
$ 3.75K$ 3.75K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

2.26M
2.26M 2.26M

2,264,963.627233726
2,264,963.627233726 2,264,963.627233726

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RIF US Dollar คือ $ 2.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.75K อุปทานหมุนเวียนของ USDRIF คือ 2.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 2264963.627233726 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.26M

ประวัติราคา RIF US Dollar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.795992
$ 0.795992$ 0.795992

--

--

-0.06%

-0.06%

ประวัติราคา RIF US Dollar (USDRIF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RIF US Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIF US Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0035212807
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIF US Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0052659221
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RIF US Dollar เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0035212807+0.35%
60 วัน$ +0.0052659221+0.53%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา RIF US Dollar

การคาดการณ์ราคา RIF US Dollar (USDRIF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDRIF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RIF US Dollar (USDRIF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RIF US Dollar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RIF US Dollar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDRIF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RIF US Dollar

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เกี่ยวกับ RIF US Dollar

ราคาปัจจุบันของ RIF US Dollar คือเท่าไร?

RIF US Dollar ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.19189575700283360000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

USDRIF เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ --% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก USDRIF กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

RIF US Dollar มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Rootstock Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Rootstock Ecosystem USDRIF แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ RIF US Dollar ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿72868225.12031484660000 ส่งผลให้ USDRIF อยู่ในอันดับที่ #2109 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

USDRIF มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

RIF US Dollar มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ USDRIF อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2264963.627233726 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RIF US Dollar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:29:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RIF US Dollar (USDRIF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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