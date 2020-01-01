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โทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Rootstock เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,466
+0,23%
-1,03%
+13,92%
$ 6,23B
$ 49,94K
2
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,998824
-0,01%
0,00%
-0,03%
$ 4,06B
$ 55,66M
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63.074
+0,16%
+0,00%
-1,14%
$ 410,27M
$ 10,68K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62.552
-0,06%
-0,00%
-1,51%
$ 186,59M
$ 454,28
5
RIF
RIF
RIF
$ 0,07076
-0,17%
+0,83%
+3,74%
$ 70,47M
$ 1,07M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1,069
0,00%
0,00%
0,00%
$ 66,45M
--
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62.719
-0,16%
-0,00%
-1,36%
$ 61,75M
$ 434,93
8
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0,190613
-0,06%
+0,00%
-2,30%
$ 54,61M
$ 2,77K
9
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62.482
0,00%
--
0,00%
$ 50,03M
$ 127,66
10
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1,001
+0,01%
0,00%
+0,01%
$ 44,61M
$ 52,71K
11
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 64.593
-0,04%
0,00%
-1,38%
$ 35,92M
--
12
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0,999624
0,00%
0,00%
+0,23%
$ 33,75M
$ 3,72M
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.885,2
+0,08%
+0,00%
+0,66%
$ 13,84M
$ 124,38K
14
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63.073
+0,01%
+0,00%
-0,48%
$ 13,31M
$ 45,55K
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,999227
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 2,47M
$ 648,30K
16
RIF US Dollar
RIF US Dollar
USDRIF
$ 0,996824
0,00%
--
-0,05%
$ 2,26M
$ 3,75K
17
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0,988911
+0,03%
+0,01%
+1,02%
$ 1,79M
$ 4,70K
18
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63.073
+0,01%
+0,00%
-1,29%
$ 790,78K
$ 442,12K
19
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0,01274846
0,00%
--
-19,64%
$ 765,84K
$ 17,87K
20
Babelfish
Babelfish
$FISH
$ 0,00015951
0,00%
--
-3,30%
$ 67,00K
$ 11,13

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $11.34B
โทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock ที่ติดตามบน MEXC นั้น RIF แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 ระบบนิเวศ Rootstock ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock ยอดนิยม รวมถึง LINK, USDT0, SOLVBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Rootstock คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Rootstock ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $11.34B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Rootstock นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง