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โทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,886.24
+0.05%
+0.21%
+0.37%
$ 16.96B
$ 28.92
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,340.64
+0.06%
+0.00%
+0.37%
$ 8.73B
$ 2.01M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,078.7
+0.10%
+0.00%
+0.43%
$ 7.00B
$ 1.18M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.42059
-0.15%
-0.00%
-2.16%
$ 3.13B
$ 317.83K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,371
+0.08%
--
-3.73%
$ 884.41M
$ 17.18
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 59.17
+0.20%
+0.02%
+3.86%
$ 809.97M
$ 2.14M
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.7
+0.20%
-0.00%
-1.36%
$ 765.16M
$ 201.83K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.43
+0.10%
-0.00%
-1.33%
$ 752.07M
$ 6.16M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,199.87
+0.02%
+0.00%
+0.23%
$ 704.39M
$ 454.39K
11
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,411
+0.09%
+0.00%
-1.46%
$ 649.97M
$ 2.03M
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,112.85
+0.01%
-0.00%
-0.39%
$ 605.66M
$ 32.91K
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.054
+0.09%
0.00%
+0.09%
$ 550.77M
$ 359.74K
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,067.01
+0.10%
+0.00%
+0.36%
$ 448.91M
$ 176.19K
15
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 90.49
+0.08%
-0.00%
-1.36%
$ 390.51M
$ 889.93K
16
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 355.57M
$ 91.79K
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,143.29
+0.01%
+0.00%
+0.31%
$ 353.71M
$ 2.35M
18
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,002.77
+0.06%
+0.00%
+0.08%
$ 284.80M
$ 38.57K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 90.93
+0.15%
-0.00%
-1.44%
$ 211.22M
$ 90.18
20
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 86.18
+0.07%
-0.00%
-3.45%
$ 211.09M
$ 998.29
21
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
22
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 104.74
+0.06%
-0.00%
-1.73%
$ 176.87M
$ 683.85K
23
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 57.61
-0.23%
+0.01%
+3.41%
$ 171.74M
$ 1.13K
24
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,057.53
+0.04%
+0.00%
+0.20%
$ 163.43M
$ 1.43K
25
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 108.57
+0.16%
-0.00%
-1.27%
$ 153.86M
$ 142.68K
26
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.12
-0.12%
-0.02%
-1.58%
$ 143.71M
$ 152.01K
27
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.18
+0.11%
-0.00%
-1.29%
$ 124.05M
$ 143.08K
28
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.84
-0.03%
0.00%
-0.14%
$ 116.62M
$ 148.07K
29
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 642.96
+0.03%
-0.00%
+0.86%
$ 112.82M
$ 3.18K
30
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 102.59
+0.07%
-0.00%
-1.50%
$ 103.04M
$ 129.74
31
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
32
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 87.71
+0.15%
-0.00%
-1.32%
$ 100.88M
$ 6.73K
33
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.076
+0.09%
0.00%
+0.09%
$ 97.42M
--
34
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.084918
+0.08%
-0.01%
-4.59%
$ 94.12M
$ 57.21K
35
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 87.76
+0.17%
-0.00%
-1.09%
$ 93.23M
$ 29.71K
36
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,188.93
+0.06%
+0.00%
+0.34%
$ 81.49M
$ 62.62
37
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.967371
+0.01%
+0.01%
-0.16%
$ 77.64M
$ 321.27K
38
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 82.24
+0.16%
-0.00%
-1.47%
$ 74.59M
$ 1.05
39
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 88.78
+0.08%
-0.00%
-1.47%
$ 69.38M
$ 33.76K
40
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 98.6
+0.14%
-0.00%
-1.37%
$ 69.19M
$ 200.11K
41
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.47
+0.02%
+0.00%
+0.33%
$ 68.73M
$ 33.46K
42
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.993
0.00%
-0.00%
+1.44%
$ 62.46M
$ 20.86
43
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72
44
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.24M
$ 289.99
45
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 0.996229
+0.08%
-0.00%
-2.14%
$ 56.49M
$ 11.26K
46
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,340.65
+0.43%
0.00%
-0.15%
$ 48.65M
$ 238.98
47
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 52.89K
48
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 59.78
+0.17%
+0.02%
+3.84%
$ 42.36M
$ 456.44K
49
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 298.03K
50
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 58.3
0.00%
+0.00%
+2.71%
$ 34.46M
$ 12.41

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 169 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $48.52B
โทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น PUMPBTC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 169 โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง STETH, WSTETH, WBETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $48.52B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นสเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง