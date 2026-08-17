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ราคาปัจจุบัน NPC On Solana วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NPCS เท่ากับ 443,476 USD ติดตามการอัปเดตราคา NPCS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NPC On Solana วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NPCS เท่ากับ 443,476 USD ติดตามการอัปเดตราคา NPCS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NPC On Solana ราคา (NPCS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NPCS เป็น USD

$0.0004444
$0.0004444$0.0004444
-1.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NPC On Solana (NPCS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:08:02 (UTC+8)

ราคา NPC On Solana วันนี้

ราคาปัจจุบัน NPC On Solana (NPCS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NPCS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ NPCS.

NPC On Solana มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 443,476 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 997.95M NPCS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NPCS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03908342 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NPCS เคลื่อนไหว +0.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 241.30.

NPC On Solana (NPCS) ข้อมูลการตลาด

$ 443.48K
$ 443.48K$ 443.48K

$ 241.30
$ 241.30$ 241.30

$ 443.48K
$ 443.48K$ 443.48K

997.95M
997.95M 997.95M

997,948,357.631683
997,948,357.631683 997,948,357.631683

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NPC On Solana คือ $ 443.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 241.30 อุปทานหมุนเวียนของ NPCS คือ 997.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 997948357.631683 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 443.48K

ประวัติราคา NPC On Solana USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03908342
$ 0.03908342$ 0.03908342

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-1.44%

-4.53%

-4.53%

ประวัติราคา NPC On Solana (NPCS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NPC On Solana เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NPC On Solana เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NPC On Solana เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NPC On Solana เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.44%
30 วัน$ 0+11.90%
60 วัน$ 0+65.43%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา NPC On Solana

การคาดการณ์ราคา NPC On Solana (NPCS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NPCS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NPC On Solana (NPCS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NPC On Solana อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NPC On Solana จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NPCS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NPC On Solana

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NPC On Solana (NPCS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ NPC On Solana

ราคาปัจจุบันของ NPC On Solana คือเท่าไร?

NPC On Solana มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -1.44% ในวันนี้

ชุมชนของ NPCS เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ NPC On Solana อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ NPCS ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

NPCS เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿1.2622033313453695664000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 997948357.631683 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NPC On Solana

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:08:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NPC On Solana (NPCS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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