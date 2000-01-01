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โทเค็น มีม Solana ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีม Solana เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,065.05
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,882.98
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06987
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
4
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1773
-0.39%
+0.28%
-7.56%
$ 6.49B
$ 10.93M
5
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06005
+0.35%
+5.79%
+9.65%
$ 1.91B
$ 2.29M
6
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002576
0.00%
-1.81%
-9.63%
$ 1.07B
$ 38.73B
7
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.38628
+1.29%
+24.91%
+99.23%
$ 835.95M
$ 3.26M
8
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07869
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
9
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07399
-0.16%
+1.06%
-6.93%
$ 464.93M
$ 1.80M
10
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006004
-0.13%
-0.13%
-8.65%
$ 378.48M
$ 22.52M
11
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
-0.42%
+0.28%
-4.78%
$ 335.70M
$ 525.67K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002345
-0.09%
-0.51%
-3.26%
$ 206.35M
$ 79.91B
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06517
+0.03%
-1.08%
-3.01%
$ 187.39M
$ 831.07K
14
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02392
-0.99%
-2.58%
-9.43%
$ 153.01M
$ 2.52M
15
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15106
-0.16%
+2.95%
-9.40%
$ 151.37M
$ 598.22K
16
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14475
-0.51%
+2.50%
+6.86%
$ 144.93M
$ 937.60K
17
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1369
-0.29%
+0.07%
-3.99%
$ 137.14M
$ 1.33M
18
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06342
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07275
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
20
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3669
-0.03%
-1.27%
-3.68%
$ 91.52M
$ 190.23K
21
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004821
+0.64%
-0.90%
-4.94%
$ 90.97M
$ 112.24B
22
would
would
WOULD
$ 0.072775
+0.10%
+0.01%
-5.91%
$ 72.74M
$ 115.52K
23
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07295
-0.15%
-1.10%
-1.49%
$ 72.69M
$ 769.92K
24
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4
+0.27%
+0.20%
-5.40%
$ 72.68M
$ 14.18K
25
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1221
0.00%
-11.14%
+18.17%
$ 71.16M
$ 1.13M
26
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07045
-0.42%
+0.43%
-6.02%
$ 70.54M
$ 904.44K
27
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1884
+0.58%
-2.47%
-10.88%
$ 67.42M
$ 381.49K
28
0x
0x
ZRX
$ 0.07573
-0.25%
-1.49%
-6.08%
$ 64.60M
$ 764.16K
29
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006232
-0.26%
+0.84%
-6.26%
$ 62.28M
$ 98.76M
30
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003247
-0.03%
-0.67%
-5.16%
$ 58.27M
$ 201.52T
31
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.0008218
-0.13%
-5.29%
-0.21%
$ 56.97M
$ 127.70M
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008515
-0.16%
+0.82%
+2.64%
$ 51.28M
$ 19.95M
33
Billions
Billions
BILL
$ 0.02042
+0.15%
-3.13%
-17.68%
$ 49.63M
$ 3.32M
34
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016424
0.00%
-0.18%
+3.44%
$ 45.67M
$ 3.55M
35
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03631
+0.11%
-2.61%
-7.22%
$ 42.51M
$ 26.35M
36
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.042323
-0.90%
+8.73%
+9.11%
$ 42.14M
$ 3.73M
37
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000996
-0.30%
-1.57%
-3.47%
$ 42.11M
$ 478.89M
38
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04204
-0.57%
-1.15%
-2.09%
$ 41.35M
$ 1.46M
39
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04067
+0.15%
-1.09%
-2.36%
$ 40.92M
$ 1.42M
40
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.040684
-0.10%
+3.56%
+10.71%
$ 40.74M
$ 1.82M
41
Official FO
Official FO
FO
$ 0.34876
+0.07%
-0.00%
-1.40%
$ 40.70M
$ 1.01M
42
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005152
-0.39%
-2.12%
-6.59%
$ 38.87M
$ 14.00M
43
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009462
+0.08%
-2.17%
-6.39%
$ 37.17M
$ 632.23B
44
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00972
0.00%
-0.96%
-24.57%
$ 36.08M
$ 6.08M
45
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03538
-0.17%
-1.49%
-5.56%
$ 35.28M
$ 1.62M
46
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3488
+0.09%
-0.57%
-4.83%
$ 35.07M
$ 164.51K
47
ME
ME
ME
$ 0.06358
+0.17%
-4.00%
-4.40%
$ 34.45M
$ 870.86K
48
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004705
0.00%
-2.25%
-7.72%
$ 30.14M
$ 114.18M
49
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003199
-0.06%
-1.14%
-5.17%
$ 28.53M
$ 179.25M
50
TDCCP
TDCCP
TDCCP
$ 0.04363806
+0.03%
+0.02%
-3.23%
$ 27.93M
$ 6.73K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีม Solana คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีม Solana เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 1,068 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1520.94B
โทเค็น มีม Solana ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีม Solana ที่ติดตามบน MEXC นั้น LINHMAI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 100.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีม Solana กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 1,068 มีม Solana ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีม Solana ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, DOGE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีม Solana คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีม Solana ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1520.94B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีม Solana นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง