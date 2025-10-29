ราคาปัจจุบัน Metavault Trade วันนี้ คือ 0.04955974 USD ติดตามการอัปเดตราคา MVX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MVX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Metavault Trade วันนี้ คือ 0.04955974 USD ติดตามการอัปเดตราคา MVX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MVX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.04955974
$0.04955974$0.04955974
-2.80%1D
Metavault Trade (MVX) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Metavault Trade (MVX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04856258
$ 0.04856258$ 0.04856258
ต่ำสุด 24h
$ 0.051025
$ 0.051025$ 0.051025
สูงสุด 24h

$ 0.04856258
$ 0.04856258$ 0.04856258

$ 0.051025
$ 0.051025$ 0.051025

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

-0.94%

-2.87%

+5.61%

+5.61%

ราคาเรียลไทม์ Metavault Trade (MVX) คือ $0.04955974 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMVX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04856258 และราคาสูงสุด $ 0.051025 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MVX คือ $ 4.62 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00148601

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MVX มีการเปลี่ยนแปลง -0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.61% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Metavault Trade (MVX) ข้อมูลการตลาด

$ 124.52K
$ 124.52K$ 124.52K

--
----

$ 198.24K
$ 198.24K$ 198.24K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Metavault Trade คือ $ 124.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MVX คือ 2.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 4000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 198.24K

ประวัติราคา Metavault Trade (MVX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Metavault Trade เป็น USD เท่ากับ $ -0.00146491451087659
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metavault Trade เป็น USD เท่ากับ $ +0.0010439164
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metavault Trade เป็น USD เท่ากับ $ -0.0080829309
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metavault Trade เป็น USD เท่ากับ $ -0.02115109812543154

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00146491451087659-2.87%
30 วัน$ +0.0010439164+2.11%
60 วัน$ -0.0080829309-16.30%
90 วัน$ -0.02115109812543154-29.91%

อะไรคือ Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Metavault Trade (MVX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Metavault Trade (USD)

Metavault Trade (MVX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Metavault Trade (MVX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Metavault Trade

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Metavault Trade ตอนนี้!

MVX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Metavault Trade (MVX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Metavault Trade (MVX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MVXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Metavault Trade (MVX)

วันนี้ Metavault Trade (MVX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MVX เป็นUSD คือ 0.04955974 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MVX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MVX เป็น USD คือ $ 0.04955974 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Metavault Trade คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MVX คือ $ 124.52K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MVX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MVX คือ 2.51M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MVX คือเท่าใด?
MVX ถึงราคา ATH ที่ 4.62 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MVX คือเท่าไร?
MVX ถึงราคา ATL ที่ 0.00148601 USD
ปริมาณการเทรดของ MVX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MVX คือ -- USD
ปีนี้ MVX จะสูงขึ้นอีกไหม?
MVX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MVX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
