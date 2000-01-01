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โทเค็น ระบบนิเวศ Sonic ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sonic เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00093
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 74,87B
$ 20,73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 080,32
-0,14%
-0,04%
-1,49%
$ 7,36B
$ 0,94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,46
+0,23%
-1,03%
+13,92%
$ 6,23B
$ 49,94K
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 065,69
0,00%
+0,05%
+0,33%
$ 3,37B
$ 0,14
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2 025,57
0,00%
+0,00%
+0,67%
$ 864,83M
$ 4,82K
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63 328
-0,04%
0,00%
-1,41%
$ 649,33M
$ 2,05M
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63 042
-0,09%
+0,01%
-0,83%
$ 533,63M
$ 3,81K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63 074
+0,16%
+0,00%
-1,14%
$ 410,27M
$ 10,68K
9
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,263
+0,08%
-3,50%
-6,35%
$ 216,84M
$ 200,98K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62 552
-0,06%
-0,00%
-1,51%
$ 186,59M
$ 454,28
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,99985
-0,01%
0,00%
-0,02%
$ 113,26M
$ 1,76M
12
S
S
S
$ 0,02232
-0,13%
+0,22%
-3,66%
$ 64,45M
$ 3,30M
13
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62 719
-0,16%
-0,00%
-1,36%
$ 61,75M
$ 434,93
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,093
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 58,08M
--
15
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1,21
0,00%
0,00%
0,00%
$ 34,59M
$ 291,83K
16
USDP
USDP
USDP
$ 1,0004
-0,01%
0,00%
+0,02%
$ 31,97M
$ 5,58K
17
SODAX
SODAX
SODA
$ 0,01838456
-0,22%
-0,00%
-21,71%
$ 27,57M
$ 37,61K
18
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1,1259
-0,15%
-3,69%
-7,06%
$ 26,84M
$ 51,45K
19
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0,004916
+0,08%
-2,74%
-9,56%
$ 26,00M
$ 12,89M
20
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0,336807
0,00%
-0,00%
+3,30%
$ 25,22M
$ 2,45K
21
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1,86
0,00%
+0,02%
+4,49%
$ 18,50M
$ 25,35K
22
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,284398
-0,57%
-0,01%
-8,00%
$ 15,42M
$ 106,58K
23
Origin
Origin
OGN
$ 0,01636
-0,24%
+0,12%
-0,79%
$ 10,88M
$ 2,93M
24
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0,998454
0,00%
--
0,00%
$ 10,86M
--
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0,2551
-0,47%
+6,51%
-14,96%
$ 3,54M
$ 245,18K
26
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0,923628
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,07M
--
27
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0,997859
0,00%
--
-0,10%
$ 2,93M
$ 803,96
28
Beets Staked Sonic
Beets Staked Sonic
STS
$ 0,02442935
+1,04%
+0,02%
-2,53%
$ 2,59M
$ 2,06K
29
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1,002
0,00%
--
0,00%
$ 2,50M
$ 50,85
30
Foxify
Foxify
FOX
$ 0,225371
+1,08%
--
+3,72%
$ 2,34M
$ 13,38
31
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1,014
+1,20%
+0,01%
+1,20%
$ 2,08M
$ 52,79K
32
Rings scUSD
Rings scUSD
SCUSD
$ 0,99968
+0,06%
0,00%
-0,13%
$ 1,92M
$ 1,04K
33
Rezerve Money
Rezerve Money
RZR
$ 0,529058
+0,20%
+0,01%
-0,34%
$ 777,81K
$ 122,99
34
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0,00033166
+1,26%
+0,03%
-6,90%
$ 616,74K
$ 2,03K
35
Shadow
Shadow
SHADOW
$ 0,448242
0,00%
0,00%
-4,10%
$ 439,22K
$ 5,48K
36
JACK
JACK
JACK
$ 0,00434623
0,00%
-0,00%
+0,54%
$ 392,87K
$ 18,27
37
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0,00061742
0,00%
--
0,00%
$ 377,99K
$ 9,10
38
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1,001
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 352,51K
$ 169,67
39
Beets
Beets
BEETS
$ 0,00130402
0,00%
--
0,00%
$ 338,09K
$ 85,78
40
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0,001577
-0,06%
-0,82%
-1,74%
$ 255,17K
$ 16,44M
41
DeFive
DeFive
FIVE
$ 0,00020065
+0,93%
+0,03%
-4,86%
$ 233,55K
$ 523,83
42
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0,00033998
0,00%
+0,02%
-6,39%
$ 223,99K
$ 13,62K
43
Jefe
Jefe
JEFE
$ 0,02162259
+1,06%
+0,03%
+4,73%
$ 216,22K
$ 911,24
44
Long
Long
LONG
$ 2,3054E-7
0,00%
+0,80%
-1,85%
$ 181,39K
--
45
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0,0003793
+1,01%
--
-7,03%
$ 154,49K
$ 196,80
46
Origin Sonic
Origin Sonic
OS
$ 0,02271712
+1,01%
+0,02%
-2,41%
$ 137,94K
$ 295,44
47
Eggs Finance
Eggs Finance
EGGS
$ 4,124E-5
0,00%
+0,20%
0,00%
$ 124,30K
--
48
GOGGLES
GOGGLES
GOGLZ
$ 0,00302317
+0,98%
-0,05%
-17,30%
$ 115,75K
$ 1,88K
49
Rings scBTC
Rings scBTC
SCBTC
$ 63 693
+0,02%
+0,01%
-0,32%
$ 114,66K
$ 829,16
50
Equalizer on Sonic
Equalizer on Sonic
EQUAL
$ 0,068465
+0,93%
-0,00%
-5,93%
$ 96,91K
$ 219,38

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Sonic คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Sonic เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 72 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $95.24B
โทเค็น ระบบนิเวศ Sonic ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Sonic ที่ติดตามบน MEXC นั้น PRL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Sonic กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 72 ระบบนิเวศ Sonic ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Sonic ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Sonic คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Sonic ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $95.24B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sonic นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง