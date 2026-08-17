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ราคาปัจจุบัน KarmaVerse by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KARMA เท่ากับ 17,327.75 USD ติดตามการอัปเดตราคา KARMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน KarmaVerse by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KARMA เท่ากับ 17,327.75 USD ติดตามการอัปเดตราคา KARMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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KarmaVerse by Virtuals ราคา (KARMA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KARMA เป็น USD

$0.00002039
$0.00002039$0.00002039
-0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
KarmaVerse by Virtuals (KARMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:25:55 (UTC+8)

ราคา KarmaVerse by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน KarmaVerse by Virtuals (KARMA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KARMA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KARMA.

KarmaVerse by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,327.75 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 850.00M KARMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KARMA เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KARMA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

KarmaVerse by Virtuals (KARMA) ข้อมูลการตลาด

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

--
----

$ 20.39K
$ 20.39K$ 20.39K

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KarmaVerse by Virtuals คือ $ 17.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KARMA คือ 850.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.39K

ประวัติราคา KarmaVerse by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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-20.02%

-20.02%

ประวัติราคา KarmaVerse by Virtuals (KARMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา KarmaVerse by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KarmaVerse by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KarmaVerse by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KarmaVerse by Virtuals เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-17.70%
60 วัน$ 0-27.46%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา KarmaVerse by Virtuals

การคาดการณ์ราคา KarmaVerse by Virtuals (KARMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KARMA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา KarmaVerse by Virtuals (KARMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ KarmaVerse by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา KarmaVerse by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KARMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา KarmaVerse by Virtuals

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KarmaVerse by Virtuals (KARMA) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

เกี่ยวกับ KarmaVerse by Virtuals

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ KarmaVerse by Virtuals คือเท่าไร?

KarmaVerse by Virtuals (KARMA) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา KarmaVerse by Virtuals ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย KARMA แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ KarmaVerse by Virtuals ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน KarmaVerse by Virtuals อยู่ในอันดับที่ #9096 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿559590.3807526763500000 ซึ่งทำให้ KarmaVerse by Virtuals อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ KARMA?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 850000000.0 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ KarmaVerse by Virtuals เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 จนถึง ฿0E-15 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

KarmaVerse by Virtuals เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem อื่นๆ KARMA ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ KarmaVerse by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:25:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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