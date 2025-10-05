ราคาปัจจุบัน Ishi Go วันนี้ คือ 0.00005491 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ISHI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ishi Go วันนี้ คือ 0.00005491 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ISHI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISHI

ข้อมูลราคา ISHI

เอกสารไวท์เปเปอร์ ISHI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ISHI

โทเคโนมิกส์ ISHI

การคาดการณ์ราคา ISHI

Ishi Go โลโก้

Ishi Go ราคา (ISHI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ISHI เป็น USD

--
----
-1.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ishi Go (ISHI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ishi Go (ISHI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00005343
$ 0.00005343$ 0.00005343
ต่ำสุด 24h
$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596
สูงสุด 24h

$ 0.00005343
$ 0.00005343$ 0.00005343

$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845

+0.18%

-1.41%

+70.43%

+70.43%

ราคาเรียลไทม์ Ishi Go (ISHI) คือ $0.00005491 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดISHI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00005343 และราคาสูงสุด $ 0.00005596 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ISHI คือ $ 0.00194537 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000845

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ISHI มีการเปลี่ยนแปลง +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +70.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ishi Go (ISHI) ข้อมูลการตลาด

$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K

--
----

$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ishi Go คือ $ 54.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ISHI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 54.97K

ประวัติราคา Ishi Go (ISHI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000262986
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000189739
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001014785068949147

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.41%
30 วัน$ +0.0000262986+47.89%
60 วัน$ +0.0000189739+34.55%
90 วัน$ -0.0001014785068949147-64.88%

อะไรคือ Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Ishi Go (USD)

Ishi Go (ISHI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ishi Go (ISHI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ishi Go

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ishi Go ตอนนี้!

ISHI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ishi Go (ISHI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ishi Go (ISHI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ISHIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ishi Go (ISHI)

วันนี้ Ishi Go (ISHI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ISHI เป็นUSD คือ 0.00005491 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ISHI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ISHI เป็น USD คือ $ 0.00005491 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ishi Go คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ISHI คือ $ 54.97K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ISHI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ISHI คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ISHI คือเท่าใด?
ISHI ถึงราคา ATH ที่ 0.00194537 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ISHI คือเท่าไร?
ISHI ถึงราคา ATL ที่ 0.00000845 USD
ปริมาณการเทรดของ ISHI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ISHI คือ -- USD
ปีนี้ ISHI จะสูงขึ้นอีกไหม?
ISHI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ISHI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:57 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น