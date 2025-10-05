Ishi Go ราคา (ISHI)
ราคาเรียลไทม์ Ishi Go (ISHI) คือ $0.00005491 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดISHI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00005343 และราคาสูงสุด $ 0.00005596 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ISHI คือ $ 0.00194537 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000845
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ISHI มีการเปลี่ยนแปลง +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +70.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ishi Go คือ $ 54.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ISHI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 54.97K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000262986
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000189739
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ishi Go เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001014785068949147
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.41%
|30 วัน
|$ +0.0000262986
|+47.89%
|60 วัน
|$ +0.0000189739
|+34.55%
|90 วัน
|$ -0.0001014785068949147
|-64.88%
$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.
