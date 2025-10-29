ราคาปัจจุบัน InfiniFi USD วันนี้ คือ 0.999962 USD ติดตามการอัปเดตราคา IUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน InfiniFi USD วันนี้ คือ 0.999962 USD ติดตามการอัปเดตราคา IUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

InfiniFi USD โลโก้

InfiniFi USD ราคา (IUSD)

ราคาปัจจุบัน 1 IUSD เป็น USD

$0.999876
$0.999876
0.00%1D
USD
InfiniFi USD (IUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:17:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา InfiniFi USD (IUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999515
$ 0.999515
ต่ำสุด 24h
$ 1.0
$ 1.0
สูงสุด 24h

$ 0.999515
$ 0.999515

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.11
$ 1.11

$ 0.903172
$ 0.903172

+0.00%

+0.04%

-0.00%

-0.00%

ราคาเรียลไทม์ InfiniFi USD (IUSD) คือ $0.999962 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.999515 และราคาสูงสุด $ 1.0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IUSD คือ $ 1.11 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.903172

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IUSD มีการเปลี่ยนแปลง +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

InfiniFi USD (IUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 165.78M
$ 165.78M

--
--

$ 165.78M
$ 165.78M

165.79M
165.79M

165,785,084.7617665
165,785,084.7617665

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ InfiniFi USD คือ $ 165.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IUSD คือ 165.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 165785084.7617665 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 165.78M

ประวัติราคา InfiniFi USD (IUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา InfiniFi USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.00043166
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา InfiniFi USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001575940
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา InfiniFi USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002311912
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา InfiniFi USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002444770033996

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00043166+0.04%
30 วัน$ +0.0001575940+0.02%
60 วัน$ +0.0002311912+0.02%
90 วัน$ +0.0002444770033996+0.02%

อะไรคือ InfiniFi USD (IUSD)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

InfiniFi USD (IUSD) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์

การคาดการณ์ราคา InfiniFi USD (USD)

InfiniFi USD (IUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ InfiniFi USD (IUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ InfiniFi USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา InfiniFi USD ตอนนี้!

IUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ InfiniFi USD (IUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ InfiniFi USD (IUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ InfiniFi USD (IUSD)

วันนี้ InfiniFi USD (IUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IUSD เป็นUSD คือ 0.999962 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IUSD เป็น USD คือ $ 0.999962 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ InfiniFi USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IUSD คือ $ 165.78M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IUSD คือ 165.79M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IUSD คือเท่าใด?
IUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.11 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IUSD คือเท่าไร?
IUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.903172 USD
ปริมาณการเทรดของ IUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IUSD คือ -- USD
ปีนี้ IUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
IUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ InfiniFi USD (IUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

