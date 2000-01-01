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โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.74B
$ 489.47K
2
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
4
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998678
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 1.32B
$ 696.96K
5
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.36M
6
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 430.17M
$ 210.60K
7
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 262.02M
$ 394.39K
8
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.061
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 250.25M
$ 217.43
9
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.68M
$ 1.24M
10
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 185.92M
$ 4.52
11
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.32
0.00%
+0.01%
-0.75%
$ 175.67M
$ 904.28K
12
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999059
0.00%
0.00%
0.00%
$ 175.09M
$ 1.55M
13
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 167.45M
$ 21.57K
14
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.007
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 116.11M
$ 44.51K
15
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.027
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 102.45M
--
16
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
17
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.031
+0.10%
0.00%
+0.19%
$ 71.66M
--
18
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
0.00%
$ 66.45M
--
19
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.022
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 61.16M
--
20
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.24M
$ 289.99
21
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
+0.29%
$ 56.06M
$ 796.35
22
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 53.76M
$ 1.48K
23
USDu
USDu
USDU
$ 0.997837
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 53.13M
$ 231.51K
24
InfiniFi USD
InfiniFi USD
IUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 52.04M
$ 1.01K
25
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999414
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 50.91M
$ 699.97
26
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.014
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 45.61M
$ 111.60K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 44.61M
$ 52.71K
28
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 291.83K
29
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.014
+0.10%
0.00%
+0.20%
$ 34.41M
--
30
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.2
0.00%
-0.00%
-0.83%
$ 31.64M
$ 2.47K
31
Lido EarnUSD
Lido EarnUSD
EARNUSD
$ 1.024
+0.10%
0.00%
+0.10%
$ 27.67M
--
32
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.01
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.51M
--
33
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 17.70M
$ 6.41M
34
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
35
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
36
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.06
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 9.63M
--
37
sDOLA
sDOLA
SDOLA
$ 1.41
0.00%
0.00%
+0.71%
$ 9.13M
$ 1.55M
38
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02383658
+0.23%
+0.00%
+0.49%
$ 8.78M
--
39
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
40
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.12
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 7.81M
$ 286.68K
41
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.09M
--
42
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.27M
--
43
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.019
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.13M
--
44
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.07M
$ 69.82
45
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
46
Aster Staked USDF
Aster Staked USDF
ASUSDF
$ 1.062
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 2.96M
$ 20.69
47
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.997859
0.00%
--
-0.10%
$ 2.93M
$ 803.96
48
limUSD
limUSD
LIMUSD
$ 1.012
0.00%
+0.00%
-0.39%
$ 2.64M
$ 152.14
49
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
50
International Stable Currency
International Stable Currency
ISC
$ 2.2
0.00%
+0.00%
-0.90%
$ 2.45M
$ 146.52

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 74 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.71B
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน ที่ติดตามบน MEXC นั้น APYUSD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 74 สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน ยอดนิยม รวมถึง SUSDS, USDY, SUSDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.71B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มีผลตอบแทน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง