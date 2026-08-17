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ราคาปัจจุบัน Gimo Staked 0G วันนี้ คือ 0.221306 USD มูลค่าตลาด ST0G เท่ากับ 3,166,317 USD ติดตามการอัปเดตราคา ST0G เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gimo Staked 0G วันนี้ คือ 0.221306 USD มูลค่าตลาด ST0G เท่ากับ 3,166,317 USD ติดตามการอัปเดตราคา ST0G เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Gimo Staked 0G ราคา (ST0G)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ST0G เป็น USD

$0.221306
$0.221306$0.221306
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gimo Staked 0G (ST0G) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:18:34 (UTC+8)

ราคา Gimo Staked 0G วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gimo Staked 0G (ST0G) วันนี้ $ 0.221306, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ST0G เป็น USD คือ $ 0.221306 ต่อ ST0G.

Gimo Staked 0G มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,166,317 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 14.30M ST0G ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ST0G เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3.34 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.220286

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ST0G เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.29.

Gimo Staked 0G (ST0G) ข้อมูลการตลาด

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

14.30M
14.30M 14.30M

14,296,025.02512906
14,296,025.02512906 14,296,025.02512906

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gimo Staked 0G คือ $ 3.17M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.29 อุปทานหมุนเวียนของ ST0G คือ 14.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 14296025.02512906 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.17M

ประวัติราคา Gimo Staked 0G USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 3.34
$ 3.34$ 3.34

$ 0.220286
$ 0.220286$ 0.220286

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Gimo Staked 0G (ST0G) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gimo Staked 0G เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gimo Staked 0G เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gimo Staked 0G เป็น USD เท่ากับ $ -0.0436663737
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gimo Staked 0G เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.0436663737-19.73%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Gimo Staked 0G

การคาดการณ์ราคา Gimo Staked 0G (ST0G) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ST0G ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gimo Staked 0G (ST0G) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gimo Staked 0G อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gimo Staked 0G จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ST0G ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gimo Staked 0G

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เกี่ยวกับ Gimo Staked 0G

ราคาตลาดปัจจุบันของ Gimo Staked 0G คือเท่าไร?

Gimo Staked 0G มีมูลค่าอยู่ที่ ฿7.14760235693470444000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

ST0G มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ ST0G การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Gimo Staked 0G มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ ST0G คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 14296025.02512906 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Gimo Staked 0G คือเท่าไร?

Gimo Staked 0G มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

ST0G มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,0g Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,0g Ecosystem โมเมนตัมของ ST0G จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gimo Staked 0G

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:18:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gimo Staked 0G (ST0G)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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