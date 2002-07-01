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โทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การสเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,886.24
+0.05%
+0.21%
+0.37%
$ 16.96B
$ 28.92
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,340.64
+0.06%
+0.00%
+0.37%
$ 8.73B
$ 2.01M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,078.7
+0.10%
+0.00%
+0.43%
$ 7.00B
$ 1.18M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.42059
-0.15%
-0.00%
-2.16%
$ 3.13B
$ 317.83K
5
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,371
+0.08%
--
-3.73%
$ 884.41M
$ 17.18
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 59.17
+0.20%
+0.02%
+3.86%
$ 809.97M
$ 2.14M
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.7
+0.20%
-0.00%
-1.36%
$ 765.16M
$ 201.83K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.43
+0.10%
-0.00%
-1.33%
$ 752.07M
$ 6.16M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,199.87
+0.02%
+0.00%
+0.23%
$ 704.39M
$ 454.39K
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,112.85
+0.01%
-0.00%
-0.39%
$ 605.66M
$ 32.91K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,067.01
+0.10%
+0.00%
+0.36%
$ 448.91M
$ 176.19K
13
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 90.49
+0.08%
-0.00%
-1.36%
$ 390.51M
$ 889.93K
14
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,143.29
+0.01%
+0.00%
+0.31%
$ 353.71M
$ 2.35M
15
JITO
JITO
JTO
$ 0.593
-0.57%
+2.37%
+8.46%
$ 287.62M
$ 100.73K
16
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,002.77
+0.06%
+0.00%
+0.08%
$ 284.80M
$ 38.57K
17
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3047
-0.29%
+1.84%
+2.66%
$ 256.90M
$ 322.94K
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.268
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 90.93
+0.15%
-0.00%
-1.44%
$ 211.22M
$ 90.18
20
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
21
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 104.74
+0.06%
-0.00%
-1.73%
$ 176.87M
$ 683.85K
22
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,057.53
+0.04%
+0.00%
+0.20%
$ 163.43M
$ 1.43K
23
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 108.57
+0.16%
-0.00%
-1.27%
$ 153.86M
$ 142.68K
24
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.12
-0.12%
-0.02%
-1.58%
$ 143.71M
$ 152.01K
25
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.18
+0.11%
-0.00%
-1.29%
$ 124.05M
$ 143.08K
26
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.84
-0.03%
0.00%
-0.14%
$ 116.62M
$ 148.07K
27
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 102.59
+0.07%
-0.00%
-1.50%
$ 103.04M
$ 129.74
28
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 87.71
+0.15%
-0.00%
-1.32%
$ 100.88M
$ 6.73K
29
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 87.76
+0.17%
-0.00%
-1.09%
$ 93.23M
$ 29.71K
30
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.49
+0.02%
+0.00%
+0.36%
$ 86.66M
$ 610.39
31
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,188.93
+0.06%
+0.00%
+0.34%
$ 81.49M
$ 62.62
32
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 88.78
+0.08%
-0.00%
-1.47%
$ 69.38M
$ 33.76K
33
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 98.6
+0.14%
-0.00%
-1.37%
$ 69.19M
$ 200.11K
34
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.47
+0.02%
+0.00%
+0.33%
$ 68.73M
$ 33.46K
35
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.993
0.00%
-0.00%
+1.44%
$ 62.46M
$ 20.86
36
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,340.65
+0.43%
0.00%
-0.15%
$ 48.65M
$ 238.98
37
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03618
0.00%
-3.97%
-6.89%
$ 42.52M
$ 28.06M
38
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 59.78
+0.17%
+0.02%
+3.84%
$ 42.36M
$ 456.44K
39
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.132309
-0.09%
+0.02%
+37.29%
$ 37.11M
$ 169.20K
40
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00974
-0.41%
-1.92%
-24.85%
$ 36.00M
$ 6.03M
41
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.142
-0.09%
-1.70%
+0.09%
$ 34.83M
$ 23.68K
42
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003385
+0.18%
+0.09%
-5.85%
$ 33.94M
$ 16.90M
43
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.38
-0.22%
+0.07%
-8.82%
$ 30.99M
$ 42.57K
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,882.46
+0.03%
-0.01%
+0.33%
$ 28.52M
$ 47.03K
45
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2867
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
46
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2,122.98
+0.02%
+0.00%
+0.29%
$ 24.65M
$ 8.14K
47
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.729943
+0.18%
-0.00%
-2.26%
$ 23.92M
$ 10.54K
48
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.05784
+0.10%
+0.61%
-11.18%
$ 23.65M
$ 1.04M
49
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 62,814
0.00%
--
-2.92%
$ 20.23M
$ 525.21
50
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,321.44
+0.08%
+0.00%
-1.93%
$ 16.01M
$ 5.86

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 158 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $46.26B
โทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น APR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 36.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 158 การสเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง STETH, WSTETH, WBETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การสเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การสเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $46.26B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การสเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง