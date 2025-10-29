Exit Liquidity ราคา (RETAIL)
-0.89%
-5.91%
-27.44%
-27.44%
ราคาเรียลไทม์ Exit Liquidity (RETAIL) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRETAIL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RETAIL คือ $ 0.00168409 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RETAIL มีการเปลี่ยนแปลง -0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.91% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Exit Liquidity คือ $ 783.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RETAIL คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999992863.526202 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 783.25K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-5.91%
|30 วัน
|$ 0
|+0.37%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).
Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)
This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).
The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.
