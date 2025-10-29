ราคาปัจจุบัน Exit Liquidity วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RETAIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RETAIL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Exit Liquidity วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RETAIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RETAIL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Exit Liquidity โลโก้

Exit Liquidity ราคา (RETAIL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RETAIL เป็น USD

$0.00078323
$0.00078323$0.00078323
-5.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Exit Liquidity (RETAIL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:58:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409$ 0.00168409

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

-5.91%

-27.44%

-27.44%

ราคาเรียลไทม์ Exit Liquidity (RETAIL) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRETAIL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RETAIL คือ $ 0.00168409 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RETAIL มีการเปลี่ยนแปลง -0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.91% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Exit Liquidity (RETAIL) ข้อมูลการตลาด

$ 783.25K
$ 783.25K$ 783.25K

--
----

$ 783.25K
$ 783.25K$ 783.25K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202 999,992,863.526202

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Exit Liquidity คือ $ 783.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RETAIL คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999992863.526202 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 783.25K

ประวัติราคา Exit Liquidity (RETAIL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exit Liquidity เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.91%
30 วัน$ 0+0.37%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Exit Liquidity (RETAIL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Exit Liquidity (USD)

Exit Liquidity (RETAIL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Exit Liquidity (RETAIL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Exit Liquidity

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Exit Liquidity ตอนนี้!

RETAIL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Exit Liquidity (RETAIL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Exit Liquidity (RETAIL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RETAILโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Exit Liquidity (RETAIL)

วันนี้ Exit Liquidity (RETAIL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RETAIL เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RETAIL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RETAIL เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Exit Liquidity คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RETAIL คือ $ 783.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RETAIL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RETAIL คือ 999.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RETAIL คือเท่าใด?
RETAIL ถึงราคา ATH ที่ 0.00168409 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RETAIL คือเท่าไร?
RETAIL ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RETAIL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RETAIL คือ -- USD
ปีนี้ RETAIL จะสูงขึ้นอีกไหม?
RETAIL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RETAIL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:58:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Exit Liquidity (RETAIL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

