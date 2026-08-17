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ราคาปัจจุบัน DORA AI by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DORA เท่ากับ 70,862 USD ติดตามการอัปเดตราคา DORA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DORA AI by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DORA เท่ากับ 70,862 USD ติดตามการอัปเดตราคา DORA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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DORA AI by Virtuals ราคา (DORA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DORA เป็น USD

$0.00007095
$0.00007095$0.00007095
-3.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DORA AI by Virtuals (DORA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:18:36 (UTC+8)

ราคา DORA AI by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน DORA AI by Virtuals (DORA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DORA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DORA.

DORA AI by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 70,862 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 854.42M DORA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DORA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02329158 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DORA เคลื่อนไหว -0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

DORA AI by Virtuals (DORA) ข้อมูลการตลาด

$ 70.86K
$ 70.86K$ 70.86K

--
----

$ 70.86K
$ 70.86K$ 70.86K

854.42M
854.42M 854.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DORA AI by Virtuals คือ $ 70.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DORA คือ 854.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 70.86K

ประวัติราคา DORA AI by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02329158
$ 0.02329158$ 0.02329158

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-3.34%

-3.44%

-3.44%

ประวัติราคา DORA AI by Virtuals (DORA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DORA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DORA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DORA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DORA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.34%
30 วัน$ 0-28.06%
60 วัน$ 0-30.47%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา DORA AI by Virtuals

การคาดการณ์ราคา DORA AI by Virtuals (DORA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DORA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DORA AI by Virtuals (DORA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DORA AI by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DORA AI by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DORA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DORA AI by Virtuals

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DORA AI by Virtuals (DORA) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

เกี่ยวกับ DORA AI by Virtuals

ราคาปัจจุบันของ DORA AI by Virtuals คือเท่าไร?

DORA AI by Virtuals เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -3.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ DORA คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿2288587.69329749152000 DORA อยู่ในอันดับ #6661 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ DORA AI by Virtuals มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ DORA มีเท่าไร?

มีโทเคน 854419230.8959771 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

DORA AI by Virtuals เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

DORA AI by Virtuals เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.7522342488986196768000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ DORA คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

DORA มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DORA AI by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:18:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DORA AI by Virtuals (DORA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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