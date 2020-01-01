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โทเค็น บริการชื่อ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม บริการชื่อ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08224
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.027
+0.15%
-0.96%
-4.28%
$ 162.69M
$ 13.59K
3
Bonfida
Bonfida
FIDA
$ 0.01741
-0.17%
-0.46%
-3.82%
$ 17.20M
$ 3.09M
4
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01063
-0.19%
-1.12%
-10.31%
$ 3.18M
$ 5.14M
5
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00060918
+0.04%
+0.19%
+53.76%
$ 1.52M
$ 2.12K
6
Handshake
Handshake
HNS
$ 0.001991
0.00%
+3.11%
+0.15%
$ 1.35M
$ 20.69K
7
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00343651
+0.74%
-0.00%
+1.75%
$ 591.67K
$ 1.11K
8
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
9
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.08E-5
0.00%
+0.70%
-0.48%
$ 103.99K
--
10
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00064033
+1.02%
+0.06%
-7.87%
$ 32.95K
$ 76.89
11
your hood
your hood
UHOOD
$ 9.96E-6
0.00%
-0.50%
-0.90%
$ 9.65K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น บริการชื่อ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น บริการชื่อ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $815.41M
โทเค็น บริการชื่อ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น บริการชื่อ ที่ติดตามบน MEXC นั้น HNS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น บริการชื่อ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 บริการชื่อ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น บริการชื่อ ยอดนิยม รวมถึง BDX, ENS, FIDA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ บริการชื่อ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น บริการชื่อ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $815.41M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม บริการชื่อ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง