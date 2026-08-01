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ราคาปัจจุบัน AllDomains Name Service วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ADNS เท่ากับ 103,993 USD ติดตามการอัปเดตราคา ADNS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AllDomains Name Service วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ADNS เท่ากับ 103,993 USD ติดตามการอัปเดตราคา ADNS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AllDomains Name Service ราคา (ADNS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ADNS เป็น USD

$0.0000208
$0.0000208$0.0000208
+0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AllDomains Name Service (ADNS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:04:13 (UTC+8)

ราคา AllDomains Name Service วันนี้

ราคาปัจจุบัน AllDomains Name Service (ADNS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ADNS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ADNS.

AllDomains Name Service มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 103,993 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.00B ADNS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ADNS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ADNS เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

AllDomains Name Service (ADNS) ข้อมูลการตลาด

$ 103.99K
$ 103.99K$ 103.99K

--
----

$ 103.99K
$ 103.99K$ 103.99K

5.00B
5.00B 5.00B

4,999,507,776.324241
4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AllDomains Name Service คือ $ 103.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ADNS คือ 5.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 4999507776.324241 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 103.99K

ประวัติราคา AllDomains Name Service USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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+0.78%

+0.78%

ประวัติราคา AllDomains Name Service (ADNS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AllDomains Name Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AllDomains Name Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AllDomains Name Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AllDomains Name Service เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-14.30%
60 วัน$ 0-14.99%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา AllDomains Name Service

การคาดการณ์ราคา AllDomains Name Service (ADNS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ADNS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AllDomains Name Service (ADNS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AllDomains Name Service อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AllDomains Name Service จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ADNS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AllDomains Name Service

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เกี่ยวกับ AllDomains Name Service

ราคาปัจจุบันของ AllDomains Name Service คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย AllDomains Name Service มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ ADNS อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 4999507776.324241 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ AllDomains Name Service คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3358196.36200117112000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5726 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ADNS มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

AllDomains Name Service เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Name Service อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Name Service ADNS แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AllDomains Name Service

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:04:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AllDomains Name Service (ADNS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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