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ราคาปัจจุบัน Solana Name Service วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SNS เท่ากับ 1,564,390 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Solana Name Service วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SNS เท่ากับ 1,564,390 USD ติดตามการอัปเดตราคา SNS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Solana Name Service ราคา (SNS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SNS เป็น USD

$0.00061114
$0.00061114$0.00061114
+0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Solana Name Service (SNS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:13:08 (UTC+8)

ราคา Solana Name Service วันนี้

ราคาปัจจุบัน Solana Name Service (SNS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SNS.

Solana Name Service มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,564,390 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.50B SNS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00347868 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNS เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +48.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.75K.

Solana Name Service (SNS) ข้อมูลการตลาด

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 1.75K
$ 1.75K$ 1.75K

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

2.50B
2.50B 2.50B

9,999,801,727.51123
9,999,801,727.51123 9,999,801,727.51123

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solana Name Service คือ $ 1.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.75K อุปทานหมุนเวียนของ SNS คือ 2.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 9999801727.51123 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.26M

ประวัติราคา Solana Name Service USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347868
$ 0.00347868$ 0.00347868

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+7.60%

+48.94%

+48.94%

ประวัติราคา Solana Name Service (SNS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Name Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Name Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Name Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solana Name Service เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+7.60%
30 วัน$ 0+21.74%
60 วัน$ 0-32.76%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Solana Name Service

การคาดการณ์ราคา Solana Name Service (SNS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SNS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Solana Name Service (SNS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Solana Name Service อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Solana Name Service จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SNS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Solana Name Service

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เกี่ยวกับ Solana Name Service

ราคาตลาดปัจจุบันของ SNS คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 7.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Solana Name Service มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 SNS แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ SNS เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน SNS มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Solana Name Service วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ SNS ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ SNS เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solana Name Service

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:13:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solana Name Service (SNS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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