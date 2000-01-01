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โทเค็น ระบบนิเวศ Monad ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Monad เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,341.05
+0.07%
+0.00%
+0.67%
$ 8.73B
$ 2.52M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,122.7
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.469
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,010
-0.07%
0.00%
-1.44%
$ 6.14B
$ 103.48M
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00011
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 840.28K
8
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.36M
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
13
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
14
GHO
GHO
GHO
$ 0.998676
+0.02%
0.00%
+0.06%
$ 698.07M
$ 749.63K
15
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,074
+0.16%
+0.00%
-1.14%
$ 410.27M
$ 10.68K
16
Monad
Monad
MON
$ 0.02088
+0.05%
+0.43%
-4.35%
$ 247.26M
$ 3.84M
17
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.269
+0.08%
-3.50%
-6.35%
$ 216.84M
$ 200.98K
18
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999273
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 4.69M
19
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.124
-0.16%
+0.65%
-4.83%
$ 124.10M
$ 623.11K
20
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
21
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.998956
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 95.02M
$ 748.74K
22
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,719
-0.16%
-0.00%
-1.36%
$ 61.75M
$ 434.93
23
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.24M
$ 289.99
24
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1942
-0.10%
-0.15%
-13.98%
$ 55.26M
$ 389.03K
25
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.42M
--
26
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 64,593
-0.04%
0.00%
-1.38%
$ 35.92M
--
27
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,047
-0.09%
0.00%
-1.38%
$ 34.96M
$ 9.28K
28
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999306
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 25.82M
$ 538.97K
29
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.27M
$ 8.67
30
ShMonad
ShMonad
SHMON
$ 0.03340838
-0.02%
0.00%
-4.40%
$ 7.95M
$ 57.57
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.053214
-0.39%
+0.00%
-4.01%
$ 4.79M
$ 522.02
32
Mu Digital AZND
Mu Digital AZND
AZND
$ 0.178421
0.00%
--
0.00%
$ 2.91M
$ 1.21K
33
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.24M
--
34
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993553
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 2.08M
$ 247.98K
35
Chog
Chog
CHOG
$ 0.00176496
+0.50%
-0.06%
+75.39%
$ 1.76M
$ 12.77K
36
Magma Staked Monad
Magma Staked Monad
GMON
$ 0.02260146
-0.02%
+0.00%
-4.53%
$ 1.59M
$ 125.65
37
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02072842
-0.52%
+0.00%
-4.58%
$ 1.53M
$ 1.33K
38
LeverUp USD
LeverUp USD
LVUSD
$ 0.986414
0.00%
-0.00%
-1.46%
$ 1.38M
$ 2.37K
39
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBOND
MUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
40
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.025
0.00%
-0.01%
+0.20%
$ 607.32K
$ 117.32
41
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 602.55K
$ 247.98K
42
aPriori Monad LST
aPriori Monad LST
APRMON
$ 0.02244259
-0.02%
-0.00%
-4.54%
$ 561.26K
$ 36.97K
43
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00133348
-1.12%
-0.02%
-33.67%
$ 560.70K
$ 833.75
44
emonad
emonad
EMO
$ 0.00038222
+0.07%
-0.04%
-15.89%
$ 382.22K
$ 3.40K
45
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 292.31K
$ 676.48K
46
Mu Digital Locked AZND
Mu Digital Locked AZND
LOAZND
$ 1.45
0.00%
--
0.00%
$ 257.58K
$ 54.55
47
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00033998
0.00%
+0.02%
-6.39%
$ 223.99K
$ 13.62K
48
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.238676
+0.05%
+0.00%
-1.64%
$ 199.57K
$ 48.67
49
Long
Long
LONG
$ 2.3054E-7
0.00%
+0.80%
-1.85%
$ 181.39K
--
50
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
0.00%
0.00%
$ 177.57K
$ 143.30

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Monad คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Monad เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 67 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $126.14B
โทเค็น ระบบนิเวศ Monad ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Monad ที่ติดตามบน MEXC นั้น ƎԀƎԀ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 79.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Monad กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 67 ระบบนิเวศ Monad ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Monad ยอดนิยม รวมถึง USDC, WSTETH, WBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Monad คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Monad ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $126.14B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Monad นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง