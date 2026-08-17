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ราคาปัจจุบัน Saturn Dollar วันนี้ คือ 0.999157 USD มูลค่าตลาด USDAT เท่ากับ 95,032,091 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Saturn Dollar วันนี้ คือ 0.999157 USD มูลค่าตลาด USDAT เท่ากับ 95,032,091 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Saturn Dollar ราคา (USDAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDAT เป็น USD

$0.999213
$0.999213$0.999213
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Saturn Dollar (USDAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:47:16 (UTC+8)

ราคา Saturn Dollar วันนี้

ราคาปัจจุบัน Saturn Dollar (USDAT) วันนี้ $ 0.999157, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDAT เป็น USD คือ $ 0.999157 ต่อ USDAT.

Saturn Dollar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 95,032,091 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 95.12M USDAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDAT เทรดระหว่าง $ 0.998881 (ต่ำ) กับ $ 0.999336 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.042 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.997621

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDAT เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 757.17K.

Saturn Dollar (USDAT) ข้อมูลการตลาด

$ 95.03M
$ 95.03M$ 95.03M

$ 757.17K
$ 757.17K$ 757.17K

$ 95.03M
$ 95.03M$ 95.03M

95.12M
95.12M 95.12M

95,115,192.067407
95,115,192.067407 95,115,192.067407

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Saturn Dollar คือ $ 95.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 757.17K อุปทานหมุนเวียนของ USDAT คือ 95.12M โดยมีอุปทานรวมที่ 95115192.067407 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 95.03M

ประวัติราคา Saturn Dollar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.998881
$ 0.998881$ 0.998881
ต่ำสุด 24h
$ 0.999336
$ 0.999336$ 0.999336
สูงสุด 24h

$ 0.998881
$ 0.998881$ 0.998881

$ 0.999336
$ 0.999336$ 0.999336

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.997621
$ 0.997621$ 0.997621

+0.01%

-0.00%

-0.02%

-0.02%

ประวัติราคา Saturn Dollar (USDAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004886876
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002245105
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Saturn Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000103335626116

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ -0.0004886876-0.04%
60 วัน$ -0.0002245105-0.02%
90 วัน$ +0.0000103335626116+0.00%

การคาดการณ์ราคา Saturn Dollar

การคาดการณ์ราคา Saturn Dollar (USDAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Saturn Dollar (USDAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Saturn Dollar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Saturn Dollar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Saturn Dollar

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Saturn Dollar (USDAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMonad Ecosystem

เกี่ยวกับ Saturn Dollar

ราคาปัจจุบันของ Saturn Dollar คือเท่าไร?

Saturn Dollar (USDAT) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.26723873911510980000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Saturn Dollar มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Stablecoins,USD Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Monad Ecosystem USDAT มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ USDAT ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDAT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Saturn Dollar มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 95115192.067407 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ USDAT คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Saturn Dollar ครองอันดับตลาดที่ #257 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3069010343.89421519740000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Saturn Dollar มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Saturn Dollar เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Monad Ecosystem USDAT แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Saturn Dollar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:47:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Saturn Dollar (USDAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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