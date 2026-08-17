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ราคาปัจจุบัน Mu Digital muBOND วันนี้ คือ 0.996783 USD มูลค่าตลาด MUBOND เท่ากับ 924,163 USD ติดตามการอัปเดตราคา MUBOND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mu Digital muBOND วันนี้ คือ 0.996783 USD มูลค่าตลาด MUBOND เท่ากับ 924,163 USD ติดตามการอัปเดตราคา MUBOND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mu Digital muBOND ราคา (MUBOND)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MUBOND เป็น USD

$0.996783
$0.996783$0.996783
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mu Digital muBOND (MUBOND) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:45:53 (UTC+8)

ราคา Mu Digital muBOND วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mu Digital muBOND (MUBOND) วันนี้ $ 0.996783, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MUBOND เป็น USD คือ $ 0.996783 ต่อ MUBOND.

Mu Digital muBOND มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 924,163 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 927.15K MUBOND ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MUBOND เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.054 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.446827

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MUBOND เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.74K.

Mu Digital muBOND (MUBOND) ข้อมูลการตลาด

$ 924.16K
$ 924.16K$ 924.16K

$ 7.74K
$ 7.74K$ 7.74K

$ 924.16K
$ 924.16K$ 924.16K

927.15K
927.15K 927.15K

927,145.5959999999
927,145.5959999999 927,145.5959999999

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mu Digital muBOND คือ $ 924.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.74K อุปทานหมุนเวียนของ MUBOND คือ 927.15K โดยมีอุปทานรวมที่ 927145.5959999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 924.16K

ประวัติราคา Mu Digital muBOND USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

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$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 0.446827
$ 0.446827$ 0.446827

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Mu Digital muBOND (MUBOND) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital muBOND เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital muBOND เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital muBOND เป็น USD เท่ากับ $ -0.0386145759
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital muBOND เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.0386145759-3.87%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mu Digital muBOND

การคาดการณ์ราคา Mu Digital muBOND (MUBOND) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MUBOND ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mu Digital muBOND (MUBOND) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mu Digital muBOND อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mu Digital muBOND จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MUBOND ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mu Digital muBOND

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เกี่ยวกับ Mu Digital muBOND

ราคาตลาดปัจจุบันของ Mu Digital muBOND คือเท่าไร?

Mu Digital muBOND มีมูลค่าอยู่ที่ ฿32.19089394422406978000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

MUBOND มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ MUBOND การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Mu Digital muBOND มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ MUBOND คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 927145.5959999999 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Mu Digital muBOND คือเท่าไร?

Mu Digital muBOND มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

MUBOND มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Monad Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Monad Ecosystem โมเมนตัมของ MUBOND จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mu Digital muBOND

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:45:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mu Digital muBOND (MUBOND)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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