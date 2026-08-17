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ราคาปัจจุบัน LeverUp USD วันนี้ คือ 0.986316 USD มูลค่าตลาด LVUSD เท่ากับ 1,384,104 USD ติดตามการอัปเดตราคา LVUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน LeverUp USD วันนี้ คือ 0.986316 USD มูลค่าตลาด LVUSD เท่ากับ 1,384,104 USD ติดตามการอัปเดตราคา LVUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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LeverUp USD ราคา (LVUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LVUSD เป็น USD

$0.991243
$0.991243$0.991243
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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LeverUp USD (LVUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:47:10 (UTC+8)

ราคา LeverUp USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน LeverUp USD (LVUSD) วันนี้ $ 0.986316, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LVUSD เป็น USD คือ $ 0.986316 ต่อ LVUSD.

LeverUp USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,384,104 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.40M LVUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LVUSD เทรดระหว่าง $ 0.986285 (ต่ำ) กับ $ 0.988134 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.03 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.983678

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LVUSD เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.72K.

LeverUp USD (LVUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 1.72K
$ 1.72K$ 1.72K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

1.40M
1.40M 1.40M

1,403,278.76465
1,403,278.76465 1,403,278.76465

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LeverUp USD คือ $ 1.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.72K อุปทานหมุนเวียนของ LVUSD คือ 1.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 1403278.76465 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.38M

ประวัติราคา LeverUp USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.986285
$ 0.986285$ 0.986285
ต่ำสุด 24h
$ 0.988134
$ 0.988134$ 0.988134
สูงสุด 24h

$ 0.986285
$ 0.986285$ 0.986285

$ 0.988134
$ 0.988134$ 0.988134

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.983678
$ 0.983678$ 0.983678

-0.00%

-0.17%

-1.45%

-1.45%

ประวัติราคา LeverUp USD (LVUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.001698250018628777
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0154685910
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0122362362
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000091053001574

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001698250018628777-0.17%
30 วัน$ -0.0154685910-1.56%
60 วัน$ -0.0122362362-1.24%
90 วัน$ -0.0000091053001574-0.00%

การคาดการณ์ราคา LeverUp USD

การคาดการณ์ราคา LeverUp USD (LVUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LVUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา LeverUp USD (LVUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ LeverUp USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา LeverUp USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LVUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา LeverUp USD

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เกี่ยวกับ LeverUp USD

ราคาปัจจุบันของ LeverUp USD คือเท่าไร?

LeverUp USD ซื้อขายอยู่ที่ ฿31.85254554009936240000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.17% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

LVUSD เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.17% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก LVUSD กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

LeverUp USD มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Monad Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Monad Ecosystem LVUSD แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ LeverUp USD ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿44698895.37656662560000 ส่งผลให้ LVUSD อยู่ในอันดับที่ #2555 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿31.85154441174724900000 ถึง ฿31.91125687378136760000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

LVUSD มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

LeverUp USD มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ LVUSD อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1403278.76465 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LeverUp USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:47:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LeverUp USD (LVUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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