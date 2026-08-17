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ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland USDT0 วันนี้ คือ 0.993572 USD มูลค่าตลาด WNUSDT0 เท่ากับ 2,053,609 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNUSDT0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland USDT0 วันนี้ คือ 0.993572 USD มูลค่าตลาด WNUSDT0 เท่ากับ 2,053,609 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNUSDT0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Neverland USDT0 ราคา (WNUSDT0)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WNUSDT0 เป็น USD

$0.993561
$0.993561$0.993561
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:24:17 (UTC+8)

ราคา Wrapped Neverland USDT0 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) วันนี้ $ 0.993572, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WNUSDT0 เป็น USD คือ $ 0.993572 ต่อ WNUSDT0.

Wrapped Neverland USDT0 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,053,609 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.06M WNUSDT0 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WNUSDT0 เทรดระหว่าง $ 0.993282 (ต่ำ) กับ $ 0.99371 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.21 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.931395

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WNUSDT0 เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 826.37K.

Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) ข้อมูลการตลาด

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 826.37K
$ 826.37K$ 826.37K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

2.06M
2.06M 2.06M

2,059,650.911115
2,059,650.911115 2,059,650.911115

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Neverland USDT0 คือ $ 2.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 826.37K อุปทานหมุนเวียนของ WNUSDT0 คือ 2.06M โดยมีอุปทานรวมที่ 2059650.911115 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.05M

ประวัติราคา Wrapped Neverland USDT0 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.993282
$ 0.993282$ 0.993282
ต่ำสุด 24h
$ 0.99371
$ 0.99371$ 0.99371
สูงสุด 24h

$ 0.993282
$ 0.993282$ 0.993282

$ 0.99371
$ 0.99371$ 0.99371

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 0.931395
$ 0.931395$ 0.931395

-0.01%

-0.00%

-0.06%

-0.06%

ประวัติราคา Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019668751
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0050398939
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDT0 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000832863039

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ -0.0019668751-0.19%
60 วัน$ -0.0050398939-0.50%
90 วัน$ -0.0000000832863039-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDT0

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WNUSDT0 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Neverland USDT0 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Neverland USDT0 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WNUSDT0 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDT0

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เกี่ยวกับ Wrapped Neverland USDT0

มูลค่าปัจจุบันของ Wrapped Neverland USDT0 วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Wrapped Neverland USDT0 เทรดที่ราคา ฿32.08783782967762696000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ WNUSDT0 มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Wrapped Neverland USDT0 มีสภาพคล่องอย่างไร?

Wrapped Neverland USDT0 มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ WNUSDT0 เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿32.07847215414469476000 ถึง ฿32.0922945994139878000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ WNUSDT0 ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Wrapped Neverland USDT0 อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ WNUSDT0 อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Neverland USDT0

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:24:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Neverland USDT0 (WNUSDT0)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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