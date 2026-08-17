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ราคาปัจจุบัน Mu Digital Locked AZND วันนี้ คือ 1.45 USD มูลค่าตลาด LOAZND เท่ากับ 257,575 USD ติดตามการอัปเดตราคา LOAZND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mu Digital Locked AZND วันนี้ คือ 1.45 USD มูลค่าตลาด LOAZND เท่ากับ 257,575 USD ติดตามการอัปเดตราคา LOAZND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mu Digital Locked AZND ราคา (LOAZND)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LOAZND เป็น USD

$1.45
$1.45$1.45
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mu Digital Locked AZND (LOAZND) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:45:39 (UTC+8)

ราคา Mu Digital Locked AZND วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mu Digital Locked AZND (LOAZND) วันนี้ $ 1.45, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LOAZND เป็น USD คือ $ 1.45 ต่อ LOAZND.

Mu Digital Locked AZND มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 257,575 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 195.96K LOAZND ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LOAZND เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.18 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.974754

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LOAZND เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 54.55.

Mu Digital Locked AZND (LOAZND) ข้อมูลการตลาด

$ 257.58K
$ 257.58K$ 257.58K

$ 54.55
$ 54.55$ 54.55

$ 257.58K
$ 257.58K$ 257.58K

195.96K
195.96K 195.96K

195,956.9896758235
195,956.9896758235 195,956.9896758235

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mu Digital Locked AZND คือ $ 257.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.55 อุปทานหมุนเวียนของ LOAZND คือ 195.96K โดยมีอุปทานรวมที่ 195956.9896758235 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 257.58K

ประวัติราคา Mu Digital Locked AZND USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 2.18
$ 2.18$ 2.18

$ 0.974754
$ 0.974754$ 0.974754

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Mu Digital Locked AZND (LOAZND) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital Locked AZND เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital Locked AZND เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital Locked AZND เป็น USD เท่ากับ $ +0.6070719350
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mu Digital Locked AZND เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ +0.6070719350+41.87%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mu Digital Locked AZND

การคาดการณ์ราคา Mu Digital Locked AZND (LOAZND) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LOAZND ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mu Digital Locked AZND (LOAZND) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mu Digital Locked AZND อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mu Digital Locked AZND จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LOAZND ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mu Digital Locked AZND

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เกี่ยวกับ Mu Digital Locked AZND

ราคาปัจจุบันของ Mu Digital Locked AZND คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿46.8274400939070000 โดย Mu Digital Locked AZND มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ LOAZND อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 195956.9896758235 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Mu Digital Locked AZND คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿8318329.57392282450000 โดยอยู่ในอันดับที่ #-- ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

LOAZND มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Mu Digital Locked AZND เข้ากับหมวดหมู่ Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin,Monad Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin,Monad Ecosystem LOAZND แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mu Digital Locked AZND

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:45:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mu Digital Locked AZND (LOAZND)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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