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ราคาปัจจุบัน Midas Hyperithm BTC วันนี้ คือ 64,357 USD มูลค่าตลาด MHYPERBTC เท่ากับ 35,789,580 USD ติดตามการอัปเดตราคา MHYPERBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Midas Hyperithm BTC วันนี้ คือ 64,357 USD มูลค่าตลาด MHYPERBTC เท่ากับ 35,789,580 USD ติดตามการอัปเดตราคา MHYPERBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Midas Hyperithm BTC ราคา (MHYPERBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MHYPERBTC เป็น USD

$64,524
$64,524$64,524
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:09 (UTC+8)

ราคา Midas Hyperithm BTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) วันนี้ $ 64,357, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MHYPERBTC เป็น USD คือ $ 64,357 ต่อ MHYPERBTC.

Midas Hyperithm BTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 35,789,580 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 556.11 MHYPERBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MHYPERBTC เทรดระหว่าง $ 64,212 (ต่ำ) กับ $ 64,834 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 81,799 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.007

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MHYPERBTC เคลื่อนไหว +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 35.79M
$ 35.79M$ 35.79M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 31,013,737,397,739.52T
$ 31,013,737,397,739.52T$ 31,013,737,397,739.52T

556.11
556.11 556.11

556.1094301882846
556.1094301882846 556.1094301882846

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas Hyperithm BTC คือ $ 35.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MHYPERBTC คือ 556.11 โดยมีอุปทานรวมที่ 556.1094301882846 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31,013,737,397,739.52T

ประวัติราคา Midas Hyperithm BTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 64,212
$ 64,212$ 64,212
ต่ำสุด 24h
$ 64,834
$ 64,834$ 64,834
สูงสุด 24h

$ 64,212
$ 64,212$ 64,212

$ 64,834
$ 64,834$ 64,834

$ 81,799
$ 81,799$ 81,799

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

+0.12%

-0.30%

-3.33%

-3.33%

ประวัติราคา Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Hyperithm BTC เป็น USD เท่ากับ $ -195.71905822856934
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Hyperithm BTC เป็น USD เท่ากับ $ -981.9011847000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Hyperithm BTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,257.5615228000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Hyperithm BTC เป็น USD เท่ากับ $ -0.08144611461

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -195.71905822856934-0.30%
30 วัน$ -981.9011847000-1.52%
60 วัน$ -1,257.5615228000-1.95%
90 วัน$ -0.08144611461-0.00%

การคาดการณ์ราคา Midas Hyperithm BTC

การคาดการณ์ราคา Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MHYPERBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Midas Hyperithm BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Midas Hyperithm BTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MHYPERBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Midas Hyperithm BTC

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Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield TokensMonad Ecosystem

เกี่ยวกับ Midas Hyperithm BTC

ราคาปัจจุบันของ Midas Hyperithm BTC คือเท่าไร?

Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2078395.56008522262000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Midas Hyperithm BTC มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Ethereum Ecosystem,Rootstock Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens,Monad Ecosystem MHYPERBTC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ MHYPERBTC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MHYPERBTC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Midas Hyperithm BTC มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 556.1094301882846 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ MHYPERBTC คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Midas Hyperithm BTC ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1155816836.85247730280000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Midas Hyperithm BTC มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Midas Hyperithm BTC เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Rootstock Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens,Monad Ecosystem MHYPERBTC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas Hyperithm BTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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