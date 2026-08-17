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ราคาปัจจุบัน Magma Staked Monad วันนี้ คือ 0.02196296 USD มูลค่าตลาด GMON เท่ากับ 1,548,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา GMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Magma Staked Monad วันนี้ คือ 0.02196296 USD มูลค่าตลาด GMON เท่ากับ 1,548,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา GMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Magma Staked Monad ราคา (GMON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GMON เป็น USD

$0.02173462
$0.02173462$0.02173462
-3.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Magma Staked Monad (GMON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:00 (UTC+8)

ราคา Magma Staked Monad วันนี้

ราคาปัจจุบัน Magma Staked Monad (GMON) วันนี้ $ 0.02196296, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GMON เป็น USD คือ $ 0.02196296 ต่อ GMON.

Magma Staked Monad มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,548,837 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 70.52M GMON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GMON เทรดระหว่าง $ 0.02217524 (ต่ำ) กับ $ 0.0227509 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03906158 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01941241

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GMON เคลื่อนไหว -0.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 122.52.

Magma Staked Monad (GMON) ข้อมูลการตลาด

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 122.52
$ 122.52$ 122.52

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

70.52M
70.52M 70.52M

70,520,340.0
70,520,340.0 70,520,340.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Magma Staked Monad คือ $ 1.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 122.52 อุปทานหมุนเวียนของ GMON คือ 70.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 70520340.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.55M

ประวัติราคา Magma Staked Monad USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02217524
$ 0.02217524$ 0.02217524
ต่ำสุด 24h
$ 0.0227509
$ 0.0227509$ 0.0227509
สูงสุด 24h

$ 0.02217524
$ 0.02217524$ 0.02217524

$ 0.0227509
$ 0.0227509$ 0.0227509

$ 0.03906158
$ 0.03906158$ 0.03906158

$ 0.01941241
$ 0.01941241$ 0.01941241

-0.95%

-2.78%

-3.66%

-3.66%

ประวัติราคา Magma Staked Monad (GMON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Staked Monad เป็น USD เท่ากับ $ -0.000628557785376349
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Staked Monad เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015161997
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Staked Monad เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011721368
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Staked Monad เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000000468191545

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000628557785376349-2.78%
30 วัน$ -0.0015161997-6.90%
60 วัน$ -0.0011721368-5.33%
90 วัน$ +0.00000000468191545+0.00%

การคาดการณ์ราคา Magma Staked Monad

การคาดการณ์ราคา Magma Staked Monad (GMON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GMON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Magma Staked Monad (GMON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Magma Staked Monad อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Magma Staked Monad จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GMON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Magma Staked Monad

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เกี่ยวกับ Magma Staked Monad

ราคาปัจจุบันของ Magma Staked Monad คือเท่าไร?

Magma Staked Monad ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.7092890990930177136000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -2.78% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

GMON เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -2.78% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก GMON กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Magma Staked Monad มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem GMON แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Magma Staked Monad ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿50019359.88463905942000 ส่งผลให้ GMON อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.7161446363227656984000 ถึง ฿0.734735452987909494000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

GMON มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Magma Staked Monad มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ GMON อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 70520340.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Magma Staked Monad

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Magma Staked Monad (GMON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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