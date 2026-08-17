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ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland USDC วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด WNUSDC เท่ากับ 610,491 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland USDC วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด WNUSDC เท่ากับ 610,491 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Neverland USDC ราคา (WNUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WNUSDC เป็น USD

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:24:03 (UTC+8)

ราคา Wrapped Neverland USDC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) วันนี้ $ 1.023, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WNUSDC เป็น USD คือ $ 1.023 ต่อ WNUSDC.

Wrapped Neverland USDC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 610,491 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 598.45K WNUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WNUSDC เทรดระหว่าง $ 1.023 (ต่ำ) กับ $ 1.041 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.15 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.972629

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WNUSDC เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 59.82.

Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 610.49K
$ 610.49K$ 610.49K

$ 59.82
$ 59.82$ 59.82

$ 612.51K
$ 612.51K$ 612.51K

598.45K
598.45K 598.45K

598,448.157977
598,448.157977 598,448.157977

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Neverland USDC คือ $ 610.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 59.82 อุปทานหมุนเวียนของ WNUSDC คือ 598.45K โดยมีอุปทานรวมที่ 598448.157977 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 612.51K

ประวัติราคา Wrapped Neverland USDC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
ต่ำสุด 24h
$ 1.041
$ 1.041$ 1.041
สูงสุด 24h

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 0.972629
$ 0.972629$ 0.972629

-0.00%

-0.19%

-0.11%

-0.11%

ประวัติราคา Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.002024318272703773
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0031612746
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0241664313
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004919392412014

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002024318272703773-0.19%
30 วัน$ +0.0031612746+0.31%
60 วัน$ +0.0241664313+2.36%
90 วัน$ -0.0004919392412014-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDC

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WNUSDC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Neverland USDC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Neverland USDC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WNUSDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland USDC

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เกี่ยวกับ Wrapped Neverland USDC

ราคาสดของ Wrapped Neverland USDC คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿33.03822782824014000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ WNUSDC อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Wrapped Neverland USDC คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿19716071.10957004038000 Wrapped Neverland USDC อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

WNUSDC มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ WNUSDC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿33.03822782824014000 และ ฿33.61954561993938000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Wrapped Neverland USDC คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (598448.157977 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Neverland USDC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:24:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Neverland USDC (WNUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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