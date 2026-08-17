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ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland AUSD วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด WNAUSD เท่ากับ 626.152 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNAUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland AUSD วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด WNAUSD เท่ากับ 626.152 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNAUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Neverland AUSD ราคา (WNAUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WNAUSD เป็น USD

$1
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0,00%1D
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ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:23:48 (UTC+8)

ราคา Wrapped Neverland AUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) วันนี้ $ 1,0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WNAUSD เป็น USD คือ $ 1,0 ต่อ WNAUSD.

Wrapped Neverland AUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 626.152 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 631,20K WNAUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WNAUSD เทรดระหว่าง $ 0,999988 (ต่ำ) กับ $ 1,0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2,22 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,935219

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WNAUSD เคลื่อนไหว -0,00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0,01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 826,37K.

Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 626,15K
$ 626,15K$ 626,15K

$ 826,37K
$ 826,37K$ 826,37K

$ 631,33K
$ 631,33K$ 631,33K

631,20K
631,20K 631,20K

631.197,784961
631.197,784961 631.197,784961

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Neverland AUSD คือ $ 626,15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 826,37K อุปทานหมุนเวียนของ WNAUSD คือ 631,20K โดยมีอุปทานรวมที่ 631197.784961 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 631,33K

ประวัติราคา Wrapped Neverland AUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,999988
$ 0,999988$ 0,999988
ต่ำสุด 24h
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
สูงสุด 24h

$ 0,999988
$ 0,999988$ 0,999988

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 2,22
$ 2,22$ 2,22

$ 0,935219
$ 0,935219$ 0,935219

-0,00%

-0,00%

+0,01%

+0,01%

ประวัติราคา Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland AUSD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland AUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0,0002047000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland AUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0,0021538000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland AUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0,0002081583532816

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0,00%
30 วัน$ +0,0002047000+0,02%
60 วัน$ -0,0021538000-0,21%
90 วัน$ -0,0002081583532816-0,00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland AUSD

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WNAUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Neverland AUSD อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Neverland AUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WNAUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland AUSD

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เกี่ยวกับ Wrapped Neverland AUSD

มูลค่าปัจจุบันของ Wrapped Neverland AUSD วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Wrapped Neverland AUSD เทรดที่ราคา ฿32.295432872180000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ WNAUSD มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Wrapped Neverland AUSD มีสภาพคล่องอย่างไร?

Wrapped Neverland AUSD มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ WNAUSD เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿32.29504532698553384000 ถึง ฿32.295432872180000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ WNAUSD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Wrapped Neverland AUSD อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ WNAUSD อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Neverland AUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:23:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Neverland AUSD (WNAUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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