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ราคาปัจจุบัน Staked Yuzu USD วันนี้ คือ 1.046 USD มูลค่าตลาด SYZUSD เท่ากับ 60,240,626 USD ติดตามการอัปเดตราคา SYZUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked Yuzu USD วันนี้ คือ 1.046 USD มูลค่าตลาด SYZUSD เท่ากับ 60,240,626 USD ติดตามการอัปเดตราคา SYZUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Staked Yuzu USD ราคา (SYZUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SYZUSD เป็น USD

$1.046
$1.046$1.046
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Staked Yuzu USD (SYZUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:31:11 (UTC+8)

ราคา Staked Yuzu USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked Yuzu USD (SYZUSD) วันนี้ $ 1.046, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SYZUSD เป็น USD คือ $ 1.046 ต่อ SYZUSD.

Staked Yuzu USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 60,240,626 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 57.59M SYZUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SYZUSD เทรดระหว่าง $ 1.046 (ต่ำ) กับ $ 1.046 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.31 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.972521

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SYZUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 289.99.

Staked Yuzu USD (SYZUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 60.24M
$ 60.24M$ 60.24M

$ 289.99
$ 289.99$ 289.99

$ 60.24M
$ 60.24M$ 60.24M

57.59M
57.59M 57.59M

57,593,725.32301395
57,593,725.32301395 57,593,725.32301395

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked Yuzu USD คือ $ 60.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 289.99 อุปทานหมุนเวียนของ SYZUSD คือ 57.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 57593725.32301395 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.24M

ประวัติราคา Staked Yuzu USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
ต่ำสุด 24h
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
สูงสุด 24h

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 2.31
$ 2.31$ 2.31

$ 0.972521
$ 0.972521$ 0.972521

--

0.00%

+0.04%

+0.04%

ประวัติราคา Staked Yuzu USD (SYZUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Yuzu USD เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Yuzu USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0037151828
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Yuzu USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0076424944
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Yuzu USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0037151828+0.36%
60 วัน$ +0.0076424944+0.73%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Staked Yuzu USD

การคาดการณ์ราคา Staked Yuzu USD (SYZUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SYZUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked Yuzu USD (SYZUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked Yuzu USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked Yuzu USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SYZUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked Yuzu USD

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Staked Yuzu USD (SYZUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Liquid Staking TokensMonad EcosystemPlasma Ecosystem

เกี่ยวกับ Staked Yuzu USD

ราคาปัจจุบันของ Staked Yuzu USD คือเท่าไร?

Staked Yuzu USD (SYZUSD) ซื้อขายอยู่ที่ ฿33.78136095637224000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Staked Yuzu USD มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Liquid Staking Tokens,Yield-Bearing Stablecoin,Plasma Ecosystem,Monad Ecosystem SYZUSD มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ SYZUSD ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SYZUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Staked Yuzu USD มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 57593725.32301395 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ SYZUSD คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Staked Yuzu USD ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1945516568.97114954744000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Staked Yuzu USD มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Staked Yuzu USD เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,Yield-Bearing Stablecoin,Plasma Ecosystem,Monad Ecosystem SYZUSD แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked Yuzu USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:31:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked Yuzu USD (SYZUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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