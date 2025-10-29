ราคาปัจจุบัน MetaMask USD วันนี้ คือ 1.002 USD ติดตามการอัปเดตราคา MUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MetaMask USD วันนี้ คือ 1.002 USD ติดตามการอัปเดตราคา MUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUSD

ข้อมูลราคา MUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MUSD

โทเคโนมิกส์ MUSD

การคาดการณ์ราคา MUSD

MetaMask USD โลโก้

MetaMask USD ราคา (MUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MUSD เป็น USD

$1.001
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MetaMask USD (MUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:24:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MetaMask USD (MUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.996052
ต่ำสุด 24h
$ 1.004
สูงสุด 24h

$ 0.996052
$ 1.004
$ 1.085
$ 0.925488
+0.32%

+0.43%

+0.29%

+0.29%

ราคาเรียลไทม์ MetaMask USD (MUSD) คือ $1.002 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.996052 และราคาสูงสุด $ 1.004 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MUSD คือ $ 1.085 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.925488

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MUSD มีการเปลี่ยนแปลง +0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MetaMask USD (MUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 45.57M
--
$ 45.57M
45.47M
45,473,767.548952
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MetaMask USD คือ $ 45.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MUSD คือ 45.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 45473767.548952 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 45.57M

ประวัติราคา MetaMask USD (MUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MetaMask USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.00430064
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MetaMask USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0048845496
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MetaMask USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MetaMask USD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00430064+0.43%
30 วัน$ +0.0048845496+0.49%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา MetaMask USD (USD)

MetaMask USD (MUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MetaMask USD (MUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MetaMask USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MetaMask USD ตอนนี้!

MUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MetaMask USD (MUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MetaMask USD (MUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MetaMask USD (MUSD)

วันนี้ MetaMask USD (MUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MUSD เป็นUSD คือ 1.002 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MUSD เป็น USD คือ $ 1.002 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MetaMask USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MUSD คือ $ 45.57M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MUSD คือ 45.47M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MUSD คือเท่าใด?
MUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.085 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MUSD คือเท่าไร?
MUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.925488 USD
ปริมาณการเทรดของ MUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MUSD คือ -- USD
ปีนี้ MUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
MUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MetaMask USD (MUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

