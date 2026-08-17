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ราคาปัจจุบัน Newrails Euro วันนี้ คือ 1.16 USD มูลค่าตลาด EURW เท่ากับ 292,732 USD ติดตามการอัปเดตราคา EURW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Newrails Euro วันนี้ คือ 1.16 USD มูลค่าตลาด EURW เท่ากับ 292,732 USD ติดตามการอัปเดตราคา EURW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Newrails Euro ราคา (EURW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EURW เป็น USD

$1.16
$1.16$1.16
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Newrails Euro (EURW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:00:26 (UTC+8)

ราคา Newrails Euro วันนี้

ราคาปัจจุบัน Newrails Euro (EURW) วันนี้ $ 1.16, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EURW เป็น USD คือ $ 1.16 ต่อ EURW.

Newrails Euro มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 292,732 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 252.94K EURW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EURW เทรดระหว่าง $ 1.15 (ต่ำ) กับ $ 1.16 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.18 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.13

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EURW เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.12M.

Newrails Euro (EURW) ข้อมูลการตลาด

$ 292.73K
$ 292.73K$ 292.73K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 292.73K
$ 292.73K$ 292.73K

252.94K
252.94K 252.94K

252,937.4636
252,937.4636 252,937.4636

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Newrails Euro คือ $ 292.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.12M อุปทานหมุนเวียนของ EURW คือ 252.94K โดยมีอุปทานรวมที่ 252937.4636 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 292.73K

ประวัติราคา Newrails Euro USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
ต่ำสุด 24h
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
สูงสุด 24h

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

+0.02%

+0.18%

+0.21%

+0.21%

ประวัติราคา Newrails Euro (EURW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Newrails Euro เป็น USD เท่ากับ $ +0.00211215
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Newrails Euro เป็น USD เท่ากับ $ +0.0147379160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Newrails Euro เป็น USD เท่ากับ $ +0.0063007720
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Newrails Euro เป็น USD เท่ากับ $ +0.0026678414188415

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00211215+0.18%
30 วัน$ +0.0147379160+1.27%
60 วัน$ +0.0063007720+0.54%
90 วัน$ +0.0026678414188415+0.00%

การคาดการณ์ราคา Newrails Euro

การคาดการณ์ราคา Newrails Euro (EURW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EURW ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Newrails Euro (EURW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Newrails Euro อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Newrails Euro จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EURW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Newrails Euro

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เกี่ยวกับ Newrails Euro

ราคาตลาดปัจจุบันของ Newrails Euro คือเท่าไร?

Newrails Euro มีมูลค่าอยู่ที่ ฿37.4623271034272000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

EURW มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ EURW การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Newrails Euro มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ EURW คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 252937.4636 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Newrails Euro คือเท่าไร?

Newrails Euro มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

EURW มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Stablecoins,EUR Stablecoin,Monad Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Stablecoins,EUR Stablecoin,Monad Ecosystem โมเมนตัมของ EURW จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Newrails Euro

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:00:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Newrails Euro (EURW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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