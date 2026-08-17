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ราคาปัจจุบัน LeverUp MON วันนี้ คือ 0.02026343 USD มูลค่าตลาด LVMON เท่ากับ 1,492,126 USD ติดตามการอัปเดตราคา LVMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน LeverUp MON วันนี้ คือ 0.02026343 USD มูลค่าตลาด LVMON เท่ากับ 1,492,126 USD ติดตามการอัปเดตราคา LVMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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LeverUp MON ราคา (LVMON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LVMON เป็น USD

$0.01999364
$0.01999364$0.01999364
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
LeverUp MON (LVMON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:46:55 (UTC+8)

ราคา LeverUp MON วันนี้

ราคาปัจจุบัน LeverUp MON (LVMON) วันนี้ $ 0.02026343, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LVMON เป็น USD คือ $ 0.02026343 ต่อ LVMON.

LeverUp MON มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,492,126 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 73.63M LVMON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LVMON เทรดระหว่าง $ 0.02034302 (ต่ำ) กับ $ 0.02097868 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03797289 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00134214

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LVMON เคลื่อนไหว -1.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.24K.

LeverUp MON (LVMON) ข้อมูลการตลาด

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 1.24K
$ 1.24K$ 1.24K

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

73.63M
73.63M 73.63M

73,634,943.88708015
73,634,943.88708015 73,634,943.88708015

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LeverUp MON คือ $ 1.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.24K อุปทานหมุนเวียนของ LVMON คือ 73.63M โดยมีอุปทานรวมที่ 73634943.88708015 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.49M

ประวัติราคา LeverUp MON USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02034302
$ 0.02034302$ 0.02034302
ต่ำสุด 24h
$ 0.02097868
$ 0.02097868$ 0.02097868
สูงสุด 24h

$ 0.02034302
$ 0.02034302$ 0.02034302

$ 0.02097868
$ 0.02097868$ 0.02097868

$ 0.03797289
$ 0.03797289$ 0.03797289

$ 0.00134214
$ 0.00134214$ 0.00134214

-1.79%

-2.88%

-3.76%

-3.76%

ประวัติราคา LeverUp MON (LVMON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp MON เป็น USD เท่ากับ $ -0.000601901626686264
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp MON เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014284725
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp MON เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013973539
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LeverUp MON เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000188396955403

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000601901626686264-2.88%
30 วัน$ -0.0014284725-7.04%
60 วัน$ -0.0013973539-6.89%
90 วัน$ -0.000000188396955403-0.00%

การคาดการณ์ราคา LeverUp MON

การคาดการณ์ราคา LeverUp MON (LVMON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LVMON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา LeverUp MON (LVMON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ LeverUp MON อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา LeverUp MON จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LVMON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา LeverUp MON

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เกี่ยวกับ LeverUp MON

ราคาปัจจุบันของ LeverUp MON คือเท่าไร?

LeverUp MON ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.6543965898085559020000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -2.88% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

LVMON เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -2.88% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก LVMON กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

LeverUp MON มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Synthetic Asset,Monad Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Synthetic Asset,Monad Ecosystem LVMON แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ LeverUp MON ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿48187407.85566319640000 ส่งผลให้ LVMON อยู่ในอันดับที่ #2492 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.6569669061164496280000 ถึง ฿0.6774952044488497520000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

LVMON มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

LeverUp MON มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ LVMON อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 73634943.88708015 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LeverUp MON

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:46:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LeverUp MON (LVMON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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