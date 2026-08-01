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ราคาปัจจุบัน aPriori Monad LST วันนี้ คือ 0.02257936 USD มูลค่าตลาด APRMON เท่ากับ 567,551 USD ติดตามการอัปเดตราคา APRMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน aPriori Monad LST วันนี้ คือ 0.02257936 USD มูลค่าตลาด APRMON เท่ากับ 567,551 USD ติดตามการอัปเดตราคา APRMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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aPriori Monad LST ราคา (APRMON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 APRMON เป็น USD

$0.02258008
$0.02258008$0.02258008
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
aPriori Monad LST (APRMON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:22:26 (UTC+8)

ราคา aPriori Monad LST วันนี้

ราคาปัจจุบัน aPriori Monad LST (APRMON) วันนี้ $ 0.02257936, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน APRMON เป็น USD คือ $ 0.02257936 ต่อ APRMON.

aPriori Monad LST มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 567,551 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 25.14M APRMON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา APRMON เทรดระหว่าง $ 0.02231999 (ต่ำ) กับ $ 0.02257561 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03891943 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01667793

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น APRMON เคลื่อนไหว +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 38.13K.

aPriori Monad LST (APRMON) ข้อมูลการตลาด

$ 567.55K
$ 567.55K$ 567.55K

$ 38.13K
$ 38.13K$ 38.13K

$ 567.55K
$ 567.55K$ 567.55K

25.14M
25.14M 25.14M

25,140,936.31742965
25,140,936.31742965 25,140,936.31742965

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aPriori Monad LST คือ $ 567.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 38.13K อุปทานหมุนเวียนของ APRMON คือ 25.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 25140936.31742965 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 567.55K

ประวัติราคา aPriori Monad LST USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02231999
$ 0.02231999$ 0.02231999
ต่ำสุด 24h
$ 0.02257561
$ 0.02257561$ 0.02257561
สูงสุด 24h

$ 0.02231999
$ 0.02231999$ 0.02231999

$ 0.02257561
$ 0.02257561$ 0.02257561

$ 0.03891943
$ 0.03891943$ 0.03891943

$ 0.01667793
$ 0.01667793$ 0.01667793

+0.20%

+0.34%

-1.33%

-1.33%

ประวัติราคา aPriori Monad LST (APRMON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori Monad LST เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori Monad LST เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010182749
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori Monad LST เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010730073
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori Monad LST เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000066743497174

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.34%
30 วัน$ -0.0010182749-4.50%
60 วัน$ -0.0010730073-4.75%
90 วัน$ -0.00000066743497174-0.00%

การคาดการณ์ราคา aPriori Monad LST

การคาดการณ์ราคา aPriori Monad LST (APRMON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ APRMON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา aPriori Monad LST (APRMON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ aPriori Monad LST อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา aPriori Monad LST จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา APRMON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา aPriori Monad LST

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เกี่ยวกับ aPriori Monad LST

ราคาตลาดปัจจุบันของ APRMON คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.7291445059601585024000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

aPriori Monad LST มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 APRMON แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ APRMON เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน APRMON มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ aPriori Monad LST วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.7207687942255971016000 และ ฿0.7290234089982716024000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ APRMON ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ APRMON เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aPriori Monad LST

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:22:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ aPriori Monad LST (APRMON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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