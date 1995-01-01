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โทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Avalanche เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.56
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.72B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
4
Solana
Solana
SOL
$ 75.32
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07005
+0.07%
+0.17%
+0.16%
$ 11.93B
$ 32.61M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,242.98
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.441
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,884.86
+0.11%
+0.00%
+0.43%
$ 4.54B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
11
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.352
-0.09%
-2.43%
-1.90%
$ 2.74B
$ 49.71K
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.313
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
14
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
15
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.91
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
16
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002599
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
17
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
18
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
19
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08352
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
20
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
21
GHO
GHO
GHO
$ 0.998467
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 697.94M
$ 737.35K
22
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 494.07M
$ 5.50K
23
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.02M
$ 7.15M
24
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
25
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3228
-0.25%
+1.38%
+1.45%
$ 300.25M
$ 223.87K
26
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004799
-0.02%
-1.84%
-4.16%
$ 264.71M
$ 1.92B
27
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7656
-0.30%
-2.88%
-10.84%
$ 262.52M
$ 170.64K
28
Monad
Monad
MON
$ 0.02092
+0.10%
+0.67%
-4.52%
$ 247.03M
$ 3.83M
29
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999293
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 3.22M
30
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.68M
$ 1.25M
31
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.26M
--
32
Compound
Compound
COMP
$ 16.2
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
33
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.652
+0.06%
+5.17%
-3.57%
$ 161.60M
$ 41.28K
34
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01352
+0.07%
-0.59%
-5.74%
$ 146.17M
$ 4.42M
35
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.12
-0.12%
-0.02%
-1.58%
$ 143.71M
$ 152.01K
36
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998882
-0.02%
0.00%
+0.18%
$ 127.29M
$ 3.33K
37
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.34
0.00%
-0.02%
-1.71%
$ 126.09M
$ 20.99M
38
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37085
+0.09%
-1.30%
+5.03%
$ 124.06M
$ 183.63K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.38
+0.11%
+0.00%
-0.17%
$ 118.63M
$ 8.56M
40
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08255
+0.07%
-0.04%
-0.86%
$ 116.51M
$ 686.65K
41
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
42
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
43
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.27
+0.06%
0.00%
+0.39%
$ 95.37M
--
44
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1434
-0.14%
-0.42%
+4.21%
$ 94.85M
$ 384.58K
45
BAT
BAT
BAT
$ 0.05974
-0.67%
+1.83%
-10.34%
$ 89.09M
$ 943.69K
46
$ 981.77
-0.03%
+0.31%
+13.54%
$ 73.01M
$ 59.24
47
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,961.2
-0.02%
+0.22%
-3.51%
$ 70.25M
$ 31.36
48
GMX
GMX
GMX
$ 6.727
-0.13%
+0.40%
+7.70%
$ 70.06M
$ 8.01K
49
SNX
SNX
SNX
$ 0.1992
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
50
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 269 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $588.86B
โทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche ที่ติดตามบน MEXC นั้น ƎԀƎԀ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 78.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 269 ระบบนิเวศ Avalanche ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDT, USDC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Avalanche คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Avalanche ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $588.86B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Avalanche นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง