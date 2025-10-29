ราคาปัจจุบัน air coin วันนี้ คือ 0.00007686 USD ติดตามการอัปเดตราคา 空气币 / เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 空气币 / ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน air coin วันนี้ คือ 0.00007686 USD ติดตามการอัปเดตราคา 空气币 / เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา 空气币 / ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 空气币 /

ข้อมูลราคา 空气币 /

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 空气币 /

โทเคโนมิกส์ 空气币 /

การคาดการณ์ราคา 空气币 /

air coin โลโก้

air coin ราคา (空气币 /)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 空气币 / เป็น USD

--
----
-9.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
air coin (空气币 /) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:30:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา air coin (空气币 /) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00007698
$ 0.00007698$ 0.00007698
ต่ำสุด 24h
$ 0.00009456
$ 0.00009456$ 0.00009456
สูงสุด 24h

$ 0.00007698
$ 0.00007698$ 0.00007698

$ 0.00009456
$ 0.00009456$ 0.00009456

$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963

$ 0.00002584
$ 0.00002584$ 0.00002584

-2.02%

-8.81%

-32.75%

-32.75%

ราคาเรียลไทม์ air coin (空气币 /) คือ $0.00007686 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด空气币 / ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00007698 และราคาสูงสุด $ 0.00009456 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ 空气币 / คือ $ 0.00703963 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002584

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น 空气币 / มีการเปลี่ยนแปลง -2.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.81% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -32.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

air coin (空气币 /) ข้อมูลการตลาด

$ 76.84K
$ 76.84K$ 76.84K

--
----

$ 76.84K
$ 76.84K$ 76.84K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ air coin คือ $ 76.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 空气币 / คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 76.84K

ประวัติราคา air coin (空气币 /) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000523089
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000666364
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002967542344292695

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.81%
30 วัน$ +0.0000523089+68.06%
60 วัน$ +0.0000666364+86.70%
90 วัน$ -0.0002967542344292695-79.42%

อะไรคือ air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

air coin (空气币 /) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา air coin (USD)

air coin (空气币 /) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ air coin (空气币 /) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ air coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา air coin ตอนนี้!

空气币 / เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ air coin (空气币 /)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ air coin (空气币 /) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ 空气币 /โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ air coin (空气币 /)

วันนี้ air coin (空气币 /) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน 空气币 / เป็นUSD คือ 0.00007686 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน 空气币 / เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ 空气币 / เป็น USD คือ $ 0.00007686 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ air coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ 空气币 / คือ $ 76.84K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ 空气币 / คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ 空气币 / คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ 空气币 / คือเท่าใด?
空气币 / ถึงราคา ATH ที่ 0.00703963 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ 空气币 / คือเท่าไร?
空气币 / ถึงราคา ATL ที่ 0.00002584 USD
ปริมาณการเทรดของ 空气币 / คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ 空气币 / คือ -- USD
ปีนี้ 空气币 / จะสูงขึ้นอีกไหม?
空气币 / อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา 空气币 / เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:30:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ air coin (空气币 /)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

