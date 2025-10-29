air coin ราคา (空气币 /)
-2.02%
-8.81%
-32.75%
-32.75%
ราคาเรียลไทม์ air coin (空气币 /) คือ $0.00007686 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด空气币 / ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00007698 และราคาสูงสุด $ 0.00009456 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ 空气币 / คือ $ 0.00703963 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002584
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น 空气币 / มีการเปลี่ยนแปลง -2.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.81% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -32.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ air coin คือ $ 76.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 空气币 / คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 76.84K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000523089
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000666364
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา air coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002967542344292695
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-8.81%
|30 วัน
|$ +0.0000523089
|+68.06%
|60 วัน
|$ +0.0000666364
|+86.70%
|90 วัน
|$ -0.0002967542344292695
|-79.42%
In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,
The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,
One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.
Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:
“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
