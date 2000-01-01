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โทเค็น มีมจีน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีมจีน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0,47507
-1,08%
-1,69%
-6,45%
$ 489,17M
$ 119,02K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1.961,3
-0,02%
+0,22%
-3,51%
$ 70,25M
$ 31,36
3
MEME HORSE
MEME HORSE
MHORSE
$ 0,060492
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 60,49M
$ 521,54K
4
OSK
OSK
OSK
$ 37,33
0,00%
--
-2,07%
$ 39,52M
$ 9,36
5
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0,01574
-0,25%
+1,28%
-22,00%
$ 15,36M
$ 4,65M
6
DORA
DORA
DORA
$ 0,00784079
-0,20%
-0,00%
-0,88%
$ 7,84M
$ 322,01K
7
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0,000000006041
0,00%
+0,22%
+2,04%
$ 2,51M
$ 95,67B
8
Palu
Palu
PALU
$ 0,00132746
-0,30%
-0,03%
-1,10%
$ 1,33M
$ 377,40K
9
Joss Money
Joss Money
JMONEY
$ 0,00078829
+0,09%
-0,00%
+3,27%
$ 787,17K
$ 100,23
10
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0,00066676
+0,54%
-0,19%
-31,24%
$ 608,18K
$ 17,72K
11
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0,00060106
-0,26%
-0,03%
+9,64%
$ 584,87K
$ 989,31
12
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0,0003374
0,00%
-0,04%
-12,48%
$ 331,49K
$ 2,61K
13
Biaoqing
Biaoqing
BIAO
$ 7,943E-5
-6,18%
-1,80%
-7,82%
$ 79,43K
--
14
gugugaga
gugugaga
咕咕嘎嘎
$ 7,174E-5
+2,34%
+4,30%
-25,87%
$ 71,44K
--
15
Brettwu
Brettwu
BRETTWU
$ 1,22223E-10
+0,05%
-1,20%
-0,99%
$ 50,56K
--
16
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4,706E-5
0,00%
0,00%
0,00%
$ 47,06K
--
17
Crypto winter
Crypto winter
CRYPTO WINTER
$ 2,634E-5
-0,19%
-0,50%
-8,38%
$ 26,34K
--
18
air coin
air coin
空气币 /
$ 2,304E-5
-0,22%
+6,90%
+4,02%
$ 23,04K
--
19
CyberWishing
CyberWishing
CYBERWISH
$ 2,231E-5
-1,06%
-0,40%
+0,68%
$ 22,31K
--
20
Shamatte
Shamatte
杀马特
$ 1,935E-5
-0,21%
-1,80%
-3,54%
$ 19,35K
--
21
Biao on BNBChain
Biao on BNBChain
BIAO
$ 1,796E-5
-0,22%
-2,80%
+8,72%
$ 17,41K
--
22
Czlu
Czlu
CZLU
$ 1,472E-5
0,00%
-1,20%
-5,03%
$ 14,72K
--
23
FlapVault
FlapVault
蝴蝶金库
$ 2,736E-5
-0,18%
+3,70%
-3,70%
$ 14,67K
--
24
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1,621E-5
-0,18%
-0,50%
-3,97%
$ 14,06K
--
25
NiHao Coin
NiHao Coin
NIHAO
$ 1,594E-5
0,00%
-0,10%
+1,21%
$ 12,49K
--
26
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le
我踏马来了
$ 0,009022
-0,18%
-2,76%
-11,19%
--
$ 6,21M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีมจีน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีมจีน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $689.19M
โทเค็น มีมจีน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีมจีน ที่ติดตามบน MEXC นั้น 空气币 / แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีมจีน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 มีมจีน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีมจีน ยอดนิยม รวมถึง 币安人生, YFI, MHORSE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีมจีน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีมจีน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $689.19M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีมจีน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง