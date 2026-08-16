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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Notcoin (NOT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Notcoin (NOT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Notcoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NOT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Notcoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Notcoin (NOT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0003886--+7.76%+5.02%-18.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Notcoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Notcoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Notcoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 4
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 0ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0003885
0.0003884
R2
0.0003884
0.0003884
R1
0.0003884
0.0003884
PP
0.0003883
0.0003883
S1
0.0003883
0.0003883
S2
0.0003882
0.0003883
S3
0.0003882
0.0003882

สัญญาณตลาด Notcoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.75M
$33.49 M
$34.24 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.79 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.78 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.61 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.54 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Notcoin

การไหลเข้าสุทธิราคา NOTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.27 M0.00
2026-08-13$0.33 M0.00
2026-08-12$0.04 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Notcoin (NOT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Notcoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NOT/USDT
$0.0003886
$0.0003886$0.0003886
-0.41%
253.05M (USDT)
NOT/USDC
$0.0003884
$0.0003884$0.0003884
+0.02%
138.33M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NOT เป็น USD

จำนวน

NOT
NOT
USD
USD

1 NOT = 0.0003886 USD

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