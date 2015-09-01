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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cardano รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Cardano รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cardano (ADA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cardano (ADA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Cardano ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ADA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Cardano ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Cardano (ADA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1776---10.17%+11.00%-29.11%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Cardano

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Cardano

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Cardano จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 5
เป็นกลาง 16
ซื้อ 5
Moving Averages:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 8ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 8ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1777
0.1776
R2
0.1776
0.1776
R1
0.1776
0.1776
PP
0.1775
0.1775
S1
0.1775
0.1775
S2
0.1774
0.1775
S3
0.1774
0.1774

สัญญาณตลาด Cardano

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
5.91M
$41.52 M
$35.61 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.22M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$23.79 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$23.57 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-1.33M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$70.78 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$72.11 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Cardano

การไหลเข้าสุทธิราคา ADAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.18
2026-08-15$0.14 M0.18
2026-08-14-$0.21 M0.18
2026-08-13-$0.03 M0.18
2026-08-12$4.53 M0.18

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cardano

เทรดตลาด Cardano (ADA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Cardano ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ADA/USDT
$0.1777
$0.1777$0.1777
-0.67%
6.77M (USDT)
ADA/USDC
$0.1776
$0.1776$0.1776
-0.67%
155.20K (USDT)
ADA/BTC
$0.000002815
$0.000002815$0.000002815
-0.80%
47.58K (USDT)
ADA/EUR
$0.1537
$0.1537$0.1537
-0.51%
346.24K (USDT)
ADA/USD1
$0.1777
$0.1777$0.1777
-0.72%
303.17K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ADA เป็น USD

จำนวน

ADA
ADA
USD
USD

1 ADA = 0.1776 USD

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