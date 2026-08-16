ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Pepe รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Pepe รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PEPE

ข้อมูลราคา PEPE

PEPE คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PEPE

โทเคโนมิกส์ PEPE

การคาดการณ์ราคา PEPE

ประวัติ PEPE

PEPE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PEPEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต PEPE

PEPE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pepe (PEPE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pepe (PEPE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Pepe ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PEPE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Pepe ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Pepe (PEPE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.000002619---9.16%-2.93%-27.82%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Pepe

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Pepe

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Pepe จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 2
ซื้อ 20
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 0ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 2ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0000026122
0.0000026122
R2
0.0000026122
0.0000026121
R1
0.0000026121
0.0000026121
PP
0.0000026121
0.0000026121
S1
0.000002612
0.000002612
S2
0.000002612
0.000002612
S3
0.0000026119
0.000002612

สัญญาณตลาด Pepe

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-13.12M
$105.46 M
$118.58 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
1.36M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$127.39 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$126.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
7.80M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$363.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$355.40 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Pepe

การไหลเข้าสุทธิราคา PEPEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.30 M0.00
2026-08-15$0.68 M0.00
2026-08-14-$0.45 M0.00
2026-08-13-$1.06 M0.00
2026-08-12-$0.07 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pepe

เทรดตลาด Pepe (PEPE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Pepe ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PEPE/USDT
$0.000002619
$0.000002619$0.000002619
-1.24%
30.11B (USDT)
PEPE/USDC
$0.000002618
$0.000002618$0.000002618
-1.35%
20.35B (USDT)
PEPE/EUR
$0.000002263
$0.000002263$0.000002263
-1.26%
25.98B (USDT)
PEPE/USD1
$0.000002618
$0.000002618$0.000002618
-1.31%
21.31B (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PEPE เป็น USD

จำนวน

PEPE
PEPE
USD
USD

1 PEPE = 0.000002619 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม