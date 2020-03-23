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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Solana รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Solana รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Solana (SOL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Solana (SOL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Solana ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SOL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Solana ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Solana (SOL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$75.56---2.42%+1.05%-10.29%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Solana

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Solana

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Solana จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 1
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 1ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
75.5633
75.5566
R2
75.5566
75.5528
R1
75.5533
75.5504
PP
75.5466
75.5466
S1
75.5433
75.5428
S2
75.5366
75.5404
S3
75.5333
75.5366

สัญญาณตลาด Solana

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-6.17M
$277.77 M
$283.94 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
3.11M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1,165.88 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1,162.77 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
26.80M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3,508.87 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3,482.07 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Solana

การไหลเข้าสุทธิราคา SOLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.71 M75.39
2026-08-15-$7.74 M75.53
2026-08-14-$10.36 M75.67
2026-08-13$6.45 M75.65
2026-08-12$2.34 M75.75

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solana

เทรดตลาด Solana (SOL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Solana ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SOL/USDT
$75.55
$75.55$75.55
+0.02%
156.17K (USDT)
SOL/USDC
$75.42
$75.42$75.42
0.00%
4.45K (USDT)
SOL/USD1
$75.52
$75.52$75.52
0.00%
3.25K (USDT)
SOL/BTC
$0.00119579
$0.00119579$0.00119579
-0.06%
1.08K (USDT)
SOL/EUR
$65.3
$65.3$65.3
+0.07%
855.79 (USDT)
SOL/USDE
$75.45
$75.45$75.45
-0.06%
727.79 (USDT)
SOL/BRL
$396.08
$396.08$396.08
+0.16%
689.80 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SOL เป็น USD

จำนวน

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 75.56 USD

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