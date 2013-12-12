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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล DOGE รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล DOGE รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค DOGE (DOGE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DOGE (DOGE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ DOGE ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DOGE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ DOGE ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา DOGE (DOGE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.06977---0.70%-3.14%-33.60%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา DOGE

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DOGE

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ DOGE จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 9
เป็นกลาง 1
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.06977
0.06976
R2
0.06976
0.06976
R1
0.06976
0.06976
PP
0.06975
0.06975
S1
0.06975
0.06975
S2
0.06974
0.06975
S3
0.06974
0.06974

สัญญาณตลาด DOGE

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.97M
$87.11 M
$89.07 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
1.45M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$71.92 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$70.47 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.25M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$247.74 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$247.49 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน DOGE

การไหลเข้าสุทธิราคา DOGEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.26 M0.07
2026-08-15-$1.02 M0.07
2026-08-14-$1.26 M0.07
2026-08-13-$5.45 M0.07
2026-08-12-$2.03 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DOGE

เทรดตลาด DOGE (DOGE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน DOGE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DOGE/USDT
$0.06978
$0.06978$0.06978
-0.42%
29.25M (USDT)
DOGE/USDC
$0.06971
$0.06971$0.06971
-0.33%
364.21K (USDT)
DOGE/USD1
$0.06975
$0.06975$0.06975
-0.41%
3.91M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DOGE เป็น USD

จำนวน

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.06977 USD

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