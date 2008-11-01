การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin (BTC) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin (BTC)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$62,993.01
|--
|-3.02%
|-0.30%
|-18.50%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bitcoin
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bitcoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขายทันที
|ขาย 12
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 2
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|เป็นกลาง
|ขาย 6
|เป็นกลาง 1
|ซื้อ 5
สัญญาณตลาด Bitcoin
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Bitcoin
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$26.87 M
|63,084.60
|2026-08-15
|-$0.59 M
|63,104.90
|2026-08-14
|$65.75 M
|63,000.00
|2026-08-13
|$13.16 M
|63,427.40
|2026-08-12
|-$47.46 M
|63,449.87
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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