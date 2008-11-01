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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bitcoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bitcoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin (BTC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin (BTC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Bitcoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BTC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Bitcoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin (BTC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$62,993.01---3.02%-0.30%-18.50%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bitcoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bitcoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bitcoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 1
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 0ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 1ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
62,933.5333
62,933.4666
R2
62,933.4666
62,933.4284
R1
62,933.4333
62,933.4048
PP
62,933.3666
62,933.3666
S1
62,933.3333
62,933.3284
S2
62,933.2666
62,933.3048
S3
62,933.2333
62,933.2666

สัญญาณตลาด Bitcoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.53M
$308.35 M
$307.81 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
38.88M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3,490.14 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3,451.27 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
158.51M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$11,972.56 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$11,814.06 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Bitcoin

การไหลเข้าสุทธิราคา BTCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$26.87 M63,084.60
2026-08-15-$0.59 M63,104.90
2026-08-14$65.75 M63,000.00
2026-08-13$13.16 M63,427.40
2026-08-12-$47.46 M63,449.87

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Bitcoin (BTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bitcoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BTC/USDT
$62,993.01
$62,993.01$62,993.01
-0.16%
2.29K (USDT)
BTC/USDC
$62,932.07
$62,932.07$62,932.07
-0.16%
15.79 (USDT)
BTC/USD1
$63,048.89
$63,048.89$63,048.89
-0.01%
4.45 (USDT)
BTC/USDF
$63,269.46
$63,269.46$63,269.46
-0.06%
0.96 (USDT)
BTC/EUR
$54,384.74
$54,384.74$54,384.74
-0.33%
1.08 (USDT)
BTC/USDE
$63,030.43
$63,030.43$63,030.43
-0.05%
0.89 (USDT)
BTC/BRL
$330,933.4
$330,933.4$330,933.4
+0.01%
0.85 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BTC เป็น USD

จำนวน

BTC
BTC
USD
USD

1 BTC = 62,993.01 USD

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