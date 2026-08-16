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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Dogwifhat sol รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Dogwifhat sol รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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WIF คืออะไร

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โทเคโนมิกส์ WIF

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค dogwifhat sol (WIF) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค dogwifhat sol (WIF) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ dogwifhat sol ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ WIF เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ dogwifhat sol ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา dogwifhat sol (WIF)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1382---4.76%-10.96%-27.84%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา dogwifhat sol

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Dogwifhat sol

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Dogwifhat sol จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 4
เป็นกลาง 7
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 7ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1383
0.1382
R2
0.1382
0.1381
R1
0.1381
0.1381
PP
0.138
0.138
S1
0.1379
0.1379
S2
0.1378
0.1379
S3
0.1377
0.1378

สัญญาณตลาด Dogwifhat sol

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.34M
$29.50 M
$29.16 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.26M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.28 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.54 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.16M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.86 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Dogwifhat sol

การไหลเข้าสุทธิราคา WIFUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.14
2026-08-15$0.02 M0.14
2026-08-14-$0.10 M0.14
2026-08-13-$0.21 M0.14
2026-08-12-$0.05 M0.14

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ dogwifhat sol

เทรดตลาด dogwifhat sol (WIF) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน dogwifhat sol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WIF/USDT
$0.1382
$0.1382$0.1382
+0.07%
1.30M (USDT)
WIF/USDC
$0.1382
$0.1382$0.1382
+0.21%
406.67K (USDT)
WIF/EUR
$0.1194
$0.1194$0.1194
0.00%
453.42K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ WIF เป็น USD

จำนวน

WIF
WIF
USD
USD

1 WIF = 0.1382 USD

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