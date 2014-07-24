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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ethereum (ETH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ethereum (ETH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Ethereum ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ETH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Ethereum ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum (ETH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1,880.68---2.09%+2.25%-11.87%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Ethereum

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Ethereum

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Ethereum จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 16
เป็นกลาง 3
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 0ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 3ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1,880.0166
1,880.0133
R2
1,880.0133
1,880.0095
R1
1,880.0066
1,880.0071
PP
1,880.0033
1,880.0033
S1
1,879.9966
1,879.9995
S2
1,879.9933
1,879.9971
S3
1,879.9866
1,879.9933

สัญญาณตลาด Ethereum

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-9.92M
$375.02 M
$384.94 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
23.83M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1,710.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1,686.36 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
50.64M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5,971.94 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5,921.29 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Ethereum

การไหลเข้าสุทธิราคา ETHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.84 M1,880.44
2026-08-15$0.43 M1,884.93
2026-08-14$6.19 M1,881.69
2026-08-13$21.57 M1,880.18
2026-08-12$0.88 M1,892.83

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ethereum

เทรดตลาด Ethereum (ETH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ethereum ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ETH/USDT
$1,880.69
$1,880.69$1,880.69
-0.22%
24.86K (USDT)
ETH/USDC
$1,878.98
$1,878.98$1,878.98
-0.22%
101.42 (USDT)
ETH/USD1
$1,882.53
$1,882.53$1,882.53
-0.05%
145.09 (USDT)
ETH/BTC
$0.029852
$0.029852$0.029852
-0.06%
31.68 (USDT)
ETH/USDF
$1,888.61
$1,888.61$1,888.61
-0.12%
30.89 (USDT)
ETH/EUR
$1,626.27
$1,626.27$1,626.27
-0.05%
32.57 (USDT)
ETH/USDE
$1,880.66
$1,880.66$1,880.66
-0.16%
27.90 (USDT)
ETH/BRL
$9,874.14
$9,874.14$9,874.14
+0.02%
28.09 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ETH เป็น USD

จำนวน

ETH
ETH
USD
USD

1 ETH = 1,880.68 USD

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