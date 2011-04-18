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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XRP รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล XRP รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค XRP (XRP) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XRP (XRP) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ XRP ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XRP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ XRP ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา XRP (XRP)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.0015---3.93%-8.26%-27.83%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา XRP

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค XRP

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ XRP จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 13
เป็นกลาง 3
ซื้อ 10
Moving Averages:ขายขาย 10เป็นกลาง 0ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 3ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.001
1.001
R2
1.001
1.0009
R1
1.0009
1.0009
PP
1.0009
1.0009
S1
1.0008
1.0008
S2
1.0008
1.0008
S3
1.0007
1.0008

สัญญาณตลาด XRP

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.43M
$144.94 M
$145.37 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.27M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$158.53 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$158.79 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
1.67M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$679.88 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$678.21 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน XRP

การไหลเข้าสุทธิราคา XRPUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.72 M1.00
2026-08-15-$9.98 M1.00
2026-08-14-$7.71 M1.01
2026-08-13-$8.15 M1.00
2026-08-12-$5.32 M1.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XRP

เทรดตลาด XRP (XRP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน XRP ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XRP/USDT
$1.0017
$1.0017$1.0017
-0.02%
5.07M (USDT)
XRP/USDC
$1.0004
$1.0004$1.0004
-0.06%
47.08K (USDT)
XRP/USD1
$1.0024
$1.0024$1.0024
+0.09%
251.29K (USDT)
XRP/ETH
$0.0005304
$0.0005304$0.0005304
-0.11%
4.55K (USDT)
XRP/BTC
$0.000015839
$0.000015839$0.000015839
-0.08%
8.15K (USDT)
XRP/EUR
$0.8648
$0.8648$0.8648
-0.16%
65.21K (USDT)
XRP/BRL
$5.254
$5.254$5.254
-0.03%
52.67K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XRP เป็น USD

จำนวน

XRP
XRP
USD
USD

1 XRP = 1.0015 USD

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