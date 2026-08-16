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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pudgy Penguins (PENGU) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pudgy Penguins (PENGU) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Pudgy Penguins ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PENGU เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Pudgy Penguins ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Pudgy Penguins (PENGU)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.006046---4.78%+3.06%-26.83%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Pudgy Penguins

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Pudgy Penguins

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Pudgy Penguins จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 0
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.006043
0.006042
R2
0.006042
0.006041
R1
0.006041
0.006041
PP
0.00604
0.00604
S1
0.006039
0.006039
S2
0.006038
0.006039
S3
0.006037
0.006038

สัญญาณตลาด Pudgy Penguins

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.32M
$6.89 M
$7.21 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.15M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$4.36 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$4.21 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$33.52 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$33.46 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Pudgy Penguins

การไหลเข้าสุทธิราคา PENGUUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.12 M0.01
2026-08-15-$0.29 M0.01
2026-08-14-$0.17 M0.01
2026-08-13-$0.38 M0.01
2026-08-12-$0.41 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Pudgy Penguins (PENGU) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PENGU/USDT
$0.006046
$0.006046$0.006046
+0.19%
18.63M (USDT)
PENGU/USDC
$0.006041
$0.006041$0.006041
+0.16%
9.53M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PENGU เป็น USD

จำนวน

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0.006046 USD

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